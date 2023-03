Tranh cãi Trấn Thành đóng bác Ba Phi, Mai Tài Phến làm Võ Tòng

Dàn diễn viên phim điện ảnh Đất rừng phương Nam (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi) do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hiện nhận nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Khán giả đang so sánh với dàn cast bản truyền hình là Đất phương Nam (1997) do NSƯT Nguyễn Vinh Sơn làm đạo diễn.

Theo công bố của nhà sản xuất, những nhân vật có cá tính mạnh và ghi dấu ấn với khán giả như bác Ba Phi, Võ Tòng và bé An lần lượt do Trấn Thành, Mai Tài Phến và diễn viên nhí Hạo Khang đảm nhận.

Trấn Thành và Nguyễn Quang Dũng trên phim trường "Đất rừng phương Nam".

Trong số đó, vai diễn bác Ba Phi của Trấn Thành gặp nhiều tranh luận nhất. Theo khán giả, hình tượng ông già chân chất mặc bộ bà ba, đầu quấn khăn rằn, những câu nói đùa gây cười một cách tự nhiên để lại ấn tượng với khán giả qua diễn xuất của nghệ sĩ Mạc Can.

Với nhiều khán giả, lối hài "ồn ào" của Trấn Thành được cho là không phù hợp với hình tượng bác Ba Phi. Cái bóng quá lớn của Mạc Can là điều Trấn Thành cần vượt qua khi đảm nhận nhân vật trong bộ phim có một phần đầu tư góp vốn của nam diễn viên.

"Trấn Thành còn quá trẻ để đóng vai bác Ba Phi, là bác chứ không phải anh Ba Phi", "Dù hóa trang hay làm mọi cách, tôi nghĩ Trấn Thành khó thể hiện cái hồn của nhân vật", "Khán giả quá ấn tượng với hình tượng bác Ba Phi của nghệ sĩ Mạc Can. Sự hài hước rất tự nhiên của Mạc Can khó lòng thể hiện được"... là một số bình luận của khán giả.

Hình tượng bác Ba Phi của diễn viên Mạc Can.

Trước đó, Trấn Thành từng chia sẻ rằng anh không muốn bị đặt lên bàn cân cùng các nghệ sĩ gạo cội khi thể hiện hình ảnh nhân vật Bác Ba Phi.

Việc Nguyễn Quang Dũng chọn Mai Tài Phến đóng vai Võ Tòng cũng nhận nhiều bàn tán từ khán giả. Trong bản truyền hình, diễn viên Lê Quang gây dấu ấn với hình tượng gai góc, đầu bù tóc rối ở miền sông nước, thể hiện hình ảnh người đàn ông từng trải.

Mai Tài Phến quá thư sinh.

Với khán giả, Mai Tài Phến quá thư sinh, rất khó thể hiện hình tượng Võ Tòng bắt cá sấu như bản truyền hình của Đất phương Nam. Trong khi đó, khán giả quen với hình tượng một Mai Tài Phến thư sinh, điển trai trong các MV.

"Rất khó để Mai Tài Phến vượt qua cái bóng lớn như nghệ sĩ Lê Quang", "Những bộ phim remake hay làm lại từ các tác phẩm trước rất khó để gây ấn tượng. Việc bị so sánh là không tránh khỏi"... là bình luận của khán giả về vai Võ Tòng của Mai Tài Phến.

Diễn viên Lê Quang với tạo hình Võ Tòng.

Đất phương Nam kể về hành trình tìm cha của bé An (Hùng Thuận đóng). An được người dân miền Nam đôn hậu giúp đỡ dù cuộc sống khó khăn dưới ách cai trị của thực dân, sự áp bức của địa chủ. Phim là bệ phóng sự nghiệp cho Hùng Thuận. Tác phẩm cũng để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả khi lột tả được sự chân chất của người dân cùng khung cảnh miền Tây sông nước.

Ngay từ khi công bố ý tưởng Đất rừng phương Nam, khán giả nói đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khá mạo hiểm khi làm bộ phim điện ảnh mà phiên bản truyền hình đã quá thành công.

(Nguồn: Tiền Phong)