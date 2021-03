Trang trí nội thất độc đáo, đẳng cấp với Đồ gỗ Phạm Đình Cường 

(VTC News) -

Cuộc sống ngày càng hiện đại, nhu cầu về chất lượng sống của con người ngày càng nâng cao. Nhà ở không chỉ thoải mái tiện nghi mà còn phải đẹp và hiện đại, thể hiện đẳng cấp sống của gia chủ. Nhiều khách hàng tìm đến Đồ gỗ Phạm Đình Cường như một địa chỉ quen thuộc để lựa chọn cho gia đình mình những món đồ gỗ mỹ nghệ trang trí nội thất tinh tế và đầy tính nghệ thuật.

Nói về Đồ gỗ Phạm Đình Cường, khách hàng thường dành cho thương hiệu thiện cảm và ủng hộ to lớn. Đây là thương hiệu sản xuất và cung ứng các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ với quy mô lớn trên cả nước. Mỗi sản phẩm của Đồ gỗ Phạm Đình Cường đều khác biệt, độc đáo và vô cùng giá trị.

Sản phẩm có giá trị hay không thường được nhìn nhận qua hai yếu tố là chất liệu và kỹ thuật chạm trổ điêu khắc. Anh Phạm Đình Cường, không chỉ là một thương nhân mà còn là một điêu khắc gia tài ba. Anh cùng các anh em của xưởng không ngừng tìm tòi sáng tạo để làm ra những sản phẩm chất lượng nhất, độc đáo nhất, làm say lòng biết bao khách hàng mê đồ gỗ mỹ nghệ.

Chất liệu đồ gỗ mỹ nghệ thông thường là các sản phẩm gỗ rừng tự nhiên như hồi, óc chó, xoan đào, gỗ gụ, trắc, mun hoa,... dưới dạng nguyên tấm. Sau đó các chuyên gia điêu khắc sẽ từng bước biến nó thành những sản phẩm đa dạng theo nhu cầu của khách hàng. Gỗ chỉ đơn giản là gỗ nhưng nhờ có bàn tay con người, những tảng gỗ bình thường như có thêm linh hồn, trở nên sống động và đẹp đẽ hơn.

Đến với Đồ gỗ Phạm Đình Cường, khách hàng hầu như khó cưỡng lại được sự quyến rũ của nhiều tác phẩm gỗ mỹ nghệ như món đồ trang trí chạm trổ rồng phượng, linh thú, hoa lá,... Mỗi sản phẩm đều có sự độc đáo riêng, không phải bất kỳ ai cũng sở hữu dễ dàng nếu không hữu duyên với nó.

Khách hàng sành chơi đồ gỗ mỹ nghệ hiếm khi trả giá cho món đồ mình yêu thích vì họ hiểu giá trị không chỉ nằm ở thứ mắt thường có thể nhìn thấy được. Xét theo ý nghĩa phong thủy, việc trang trí đồ gỗ mỹ nghệ trong nhà còn với mục đích cầu tài lộc may mắn và an vui cho gia chủ. Chẳng hạn như bức tượng gỗ Phật Di Lặc chạm trổ tỉ mỉ được khách hàng thỉnh về đặt ở gian thờ, hay tác phẩm song phụng uyên ương độc đáo như một món đồ trang trí mang lại hạnh phúc và gia đạo an vui,...

Bên cạnh đó, yếu tố con người cũng làm nên giá trị to lớn cho thương hiệu. Anh Phạm Đình Cường thường mang những tác phẩm của quê hương đưa đến những không gian đẹp trên mọi miền Tổ Quốc. Bên cạnh đó, anh còn là cầu nối gần nhất của người tiêu dùng với tay người thợ, góp phần giải quyết được nhiều việc làm cho những người thợ lành nghề và xây dựng kinh tế cho làng nghề Vân An. Cho nên, thương hiệu đồ gỗ mang tên mình của anh luôn là lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng.

Trang trí nội thất với Đồ gỗ Phạm Đình Cường là một lựa chọn không thể nào hoàn hảo hơn. Vẻ đẹp của từng món đồ được bố trí khoa học sẽ làm tăng thêm giá trị cho không gian sống và thể hiện đẳng cấp sống của gia chủ. Hy vọng rằng, với sự ủng hộ to lớn của khách hàng, Đồ gỗ Phạm Đình Cường sẽ ngày càng phát triển hơn nữa và trở thành một trong những thương hiệu mạnh trong lĩnh vực này.