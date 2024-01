Trang Pháp nói gì khi 'về chung nhà' với Chi Pu?

(VTC News) -

Trang Pháp đang là nghệ sĩ nhận được nhiều quan tâm của khán giả tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Sau những màn thể hiện tại chương trình, cô một lần nữa khẳng định mình hoàn toàn làm tốt mọi vai trò từ hát, nhảy, sáng tác và phối nhạc. BGK đánh giá Trang Pháp là một chị đẹp toàn năng, có thể đảm nhận bất kỳ vị trí nào trong nhóm nhạc.

Qua 4 vòng công diễn, nhiều người bị bất ngờ trước sự đa tài của Trang Pháp. Cô có thể làm mới bất kỳ bản nhạc nào, viết lời rap không chỉ bằng tiếng Việt mà còn bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha. Bất kỳ đội nào vào tay Trang Pháp cũng hóa thành một nhóm nhạc nữ hiện đại.

Tuy nhiên điều khiến khán giả tiếc nuối chính là suốt 10 năm làm nghề, Trang Pháp vẫn chưa thể vụt sáng. Chính điều này là động lực khiến nữ ca sĩ quyết tâm thay đổi sau Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Trang Pháp đầu quân vào một công ty giải trí sau 10 năm làm nghề.

Sau 10 năm hoạt động tự do, Trang Pháp quyết tâm đầu quân vào công ty giải trí The First Management để định hướng phát triển bản thân.

Đáng chú ý, Chi Pu là một trong những gương mặt đầu tiên hợp tác cùng công ty này, bởi CEO Nguyễn Hữu Anh cũng chính là người quản lý trước đây của Chi Pu. Việc Trang Pháp "về chung một nhà" với Chi Pu khiến cho khán giả thích thú khi đây đều là 2 nữ nghệ sĩ tài năng của showbiz Việt.

Trả lời về việc này, Trang Pháp tâm sự dù ra mắt 10 năm nhưng cô chưa từng đầu quân cho công ty nào dù nhận lời mời từ nhiều anh chị, bạn bè rất tốt và tài giỏi. Tuy nhiên khi gặp được một người em cùng chí hướng, cùng mục tiêu tạo ra những giá trị nghệ thuật tử tế, cô mới quyết định về với công ty.

"Thời gian tới, tôi muốn có thêm những người cộng sự vẽ nên giấc mơ trên sự tự do của mình. Bằng mối nhân duyên tốt đẹp này, tôi tin mình sẽ cùng đồng hành lâu dài và làm nên nhiều điều tuyệt vời hơn nữa”, nữ ca sĩ nói.

“Chị đẹp" Trang Pháp cũng tiết lộ nhờ công ty hỗ trợ nên cô đã được tiếp sức để tập trung toàn bộ cho âm nhạc và các màn trình diễn trong hành trình tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Trước đây, Trang Pháp và Chi Pu đã có cơ hội làm việc chung khi cô chính là tác giả ca khúc nổi tiếng Em sai rồi, anh xin lỗi em đi. Bản hit này đã giúp Chi Pu tạo được độ lan toả lớn. MV giúp Chi Pu đạt được 24 triệu lượt xem trên YouTube.

Ngoài ra, Trang Pháp cũng là người viết lời Việt cho 2 ca khúc Từ hôm nay và I'm in love của Chi Pu.

Trang Pháp tìm lại hào quang tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Chia sẻ thêm với VTC News, Trang Pháp thừa nhận 10 năm vừa qua, cô chưa có định hướng gì cho bản thân vì thấy mình chưa phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên khi đến với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, cô đã tìm lại được niềm đam mê với sân khấu. Sau chương trình, Trang Pháp sẽ vẫn tiếp tục sáng tác và cố gắng đẩy mạnh phần ca sĩ hơn so với trước đây.

Dù vẫn chưa hoàn toàn đồng ý nhưng Trang Pháp tiết lộ gia đình đã yên tâm phần nào khi thấy những nỗ lực của cô tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Trang Pháp cùng các nghệ sĩ trong công ty.

Được biết ngoài Trang Pháp và Chi Pu, công ty này còn quản lý độc quyền thêm 8 nghệ sĩ gồm MC - Á hậu Hoàng Oanh, ca sĩ JayKii, người mẫu Trương Hoàng Mai Anh, biên đạo Đăng Quân, ca sĩ Ngụy Thùy Linh, rapper Coldzy, ca sĩ Tú Tú và Vy Vy.

Nguyễn Hữu Anh - CEO của công ty bày tỏ muốn tạo nên những dấu ấn và cột mốc đầu tiên cũng như góp phần mở ra những cánh cửa mới để nghệ sĩ Việt và ngành giải trí Việt vươn ra thế giới.