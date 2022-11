Trận Anh vs Iran: Bù giờ khó tin, phá vỡ kỷ lục World Cup

(VTC News) -

Điểm chung của 2 trận đấu Anh vs Iran và Senegal vs Hà Lan trong khuôn khổ World Cup 2022 diễn ra hôm qua (21/11) là thời gian bù giờ dài hơn nhiều lần so với các trận đấu bình thường khác.

Ở trận đấu của đội tuyển Anh, trọng tài cho bù giờ 14 phút trong hiệp 1 và 10 phút trong hiệp 2, khiến thời gian thực tế của trận đấu dôi ra gần 30 phút. Trong cuộc so tài giữa Senegal và Hà Lan, trọng tài cho bù giờ 8 phút trong hiệp 2, khiến khoảng thời gian bù giờ thực tế lên đến 11 phút.

Hiếm có kỳ World Cup nào mà 2 trong 3 trận đầu tiên có tổng thời gian bù giờ thực tế lên tới 2 chữ số như giải đấu năm nay. Theo thống kê, hiệp 1 trận Anh vs Iran (14 phút bù giờ) là hiệp đấu có thời gian bù giờ nhiều nhất lịch sử World Cup. Với tổng thời gian bù giờ 2 hiệp là 27 phút, trận đấu này cũng thiết lập kỷ lục bù giờ dài nhất World Cup.

Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina lý giải rằng đây là khoảng thời gian bù lại cho những tình huống phát sinh như bóng chết, hay cầu thủ ăn mừng bàn thắng.

"Chúng tôi đã nói với mọi người rằng đừng ngạc nhiên nếu họ thấy trọng tài thứ tư giơ bảng điện tử hiển thị thời gian bù giờ với con số lớn ở trên đó, như 6, 7 hoặc 8 phút.

Nếu muốn các trận đấu có thêm thời gian bóng sống, chúng ta cần sẵn sàng cho trường hợp thời gian bù giờ kéo dài. Hãy nghĩ về trận đấu có 3 bàn thắng được ghi. Một màn ăn mừng thường kéo dài 1 đến 1 phút rưỡi. Nếu có 3 bàn được ghi, bạn đã mất 5 hoặc 6 phút", ông Collina đánh giá.

Theo trọng tài người Italy, số phút bù giờ tăng cao phụ thuộc vào tính toán của trọng tài thứ tư. Với lời giải thích của Collina, có thể tin các trận đấu tới của World Cup 2022 cũng sẽ có thời gian bù giờ lớn hơn các cuộc so tài bình thường.

"Những gì chúng tôi đã làm sau giải đấu ở Nga (World Cup 2018) là tính toán chính xác hơn thời gian được bù giờ. Những gì chúng tôi muốn làm là tính toán chính xác thời gian cộng thêm vào cuối mỗi hiệp. Đây là điều trọng tài thứ tư có thể làm được, chúng tôi đã thành công ở Nga và mong đợi điều tương tự ở Qatar.

Thời tôi còn làm trọng tài, khi thông tin (về thời gian bù giờ) đến từ trọng tài thứ tư, trọng tài chính thường quá tập trung vào những gì đang diễn ra trên sân nên không thể xem xét chính xác", ông Collina nhấn mạnh.

Nhờ thời gian bù giờ kéo dài, World Cup 2022 đã chứng kiến 2 bàn thắng rất muộn. Ở trận gặp Anh, tiền đạo Mehdi Taremi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2 - 6 ở phút bù giờ thứ 13 trong hiệp 2. Đây là bàn thắng muộn nhất lịch sử World Cup.

Đến trận Hà Lan gặp Senegal, tiền vệ Davy Klaassen cũng lập công ở phút 90+9' để ấn định chiến thắng 2-0 cho "Cơn lốc màu da cam".