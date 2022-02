Trải nghiệm không gian sống 'đẳng cấp' tại Aqua City

(VTC News) -

Nâng tầm giá trị nhờ chuỗi tiện ích đẳng cấp

Tọa lạc ngay khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM, với quy mô rộng tới hơn 1000 ha, khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City mang đến một cuộc sống đẳng cấp cho cư dân, hệ thống dịch vụ tiện ích khép kín, hiện đại, đồng bộ mà ít dự án nào có thể so sánh được. Tại đây, cư dân có thể tận hưởng những đặc quyền từ hệ thống dịch vụ công cộng của Novaland như giáo dục, mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe.

Aqua City được ví như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ tiện ích “tất cả trong một” như trường học liên cấp, bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế, công viên, khu thể thao, trung tâm mua sắm, đặc biệt là khu phức hợp du thuyền Aqua Marina.

Có lẽ, điểm khác biệt lớn nhất của dự án này so với các dự án cùng phân khúc là sự hiện diện của Aqua Marina. Đây được coi là "át chủ bài" của dự án mang đến không gian sống đẳng cấp bậc nhất, giúp gia tăng giá trị của dự án.

Với không gian rộng lớn, Aqua Marina cho phép hàng trăm du thuyền đậu kết hợp với hệ thống nhà hát ven sông, mang đến một khu giải trí đẳng cấp, thời thượng. Ngoài ra còn có khu thể thao và giải trí Aqua Arena với sức chứa 11.000 chỗ ngồi, khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế Aqua City Resort by Fusion,…

Khu vực quảng trường có sức chứa đến 10.000 người sẽ là nơi tổ chức các trò chơi, sinh hoạt tập thể, đi dạo lý tưởng. Aqua City hướng đến mục tiêu không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là nơi hấp dẫn, điểm đến du lịch của du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Sun Harbor 1 cũng là phân khu sở hữu nhiều tiện ích hiện đại, năng động và sầm uất nhất dự án Aqua City như: tổ hợp trung tâm mua sắm Aqua Central Mall, trung tâm thể thao đa năng Aqua Sport Complex…

Đặc biệt, dự án được vận hành và quản lý bởi nhà thầu Novagroup - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản lớn nhất phía Nam. Do đó, dự án chắc chắn sẽ mang đến một phong cách sống thời thượng, đẳng cấp, hệ thống an ninh an toàn. Đây sẽ là thiên đường sống, giải trí hàng đầu khu vực.

Aqua City tăng sức hút trong xu hướng tìm về giá trị sống gần gũi thiên nhiên

Khi cuộc sống hiện đại có quá nhiều ô nhiễm, khói bụi, ồn ào thì nhiều người lại mong muốn có một cuộc sống xanh, sống sạch, thân thiện với thiên nhiên. Đó là lý do hiện nay, có nhiều người dù có đủ khả năng mua nhà trong khu vực trung tâm nhưng vẫn sẵn sàng di chuyển ra những khu vực ngoại thành để có một cuộc sống thư giãn hơn, lành mạnh hơn.

Dự án Aqua City nằm ngay tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM, nằm ngày trên các tuyến đường lớn nên việc di chuyển đến khu vực khác không quá khó khăn. Đặc biệt, Aqua City hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng cho bất kì cư dân nào khi đến đây.

Dự án dành tới 70% diện tích để phát triển không gian xanh, hạ tầng giao thông và dịch vụ công cộng hiện đại nhằm mang đến cho cư dân một không gian sống thoải mái, gần gũi với thiên nhiên, tốt cho cả tinh thần và thể chất.

Dự án đô thị mang đến cho cư dân đến một “vòng xanh sinh thái” nhiều tầng, từ vòng sinh thái sống, kế đến là vòng sinh thái cây xanh ven sống, cuối cùng là các công viên sinh thái lớn nhỏ được phân bổ theo từng khu vực. Nơi đây sẽ nơi vui chơi lý tưởng cho trẻ em, để trẻ hòa nhập với thiên nhiên, một số gia đình có thể tổ chức các buổi picnic, cắm trại, thư giãn vào cuối tuần.

Với những tiện ích đẳng cấp, vị trí thuận lợi, cảnh quan thiên nhiên ven sông đặc sắc Aqua City xứng đáng là dự án lớn nhất trong khu vực.

