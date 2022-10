Trả hồ sơ vụ án Trang Nemo gây rối trật tự công cộng ở TP.HCM

Ngày 11/10, theo nguồn tin của Zing, TAND quận 1, TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo); Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trang Nemo (phải) và Trần Nguyễn Trà My. (Ảnh chụp màn hình)

Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại quận 1, TP.HCM. Do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh nên Trang hẹn gặp My tại cửa hàng để giải quyết.

Quá trình nói chuyện, K. (người đi cùng My) xảy ra cự cãi với nhóm của Trang Nemo. K. sau đó bị nhóm của Trang giật khẩu trang, lao vào đánh hội đồng dẫn đến bị thương, phải nhập viện.

Vụ việc được phía Trang Nemo livestream nên gây chú ý cho cộng đồng mạng. Hàng trăm người đã kéo đến cửa hàng trên để theo dõi, gây náo loạn trên đường Nguyễn Trãi.

Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, đến hiện trường can ngăn, đưa những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai.

Theo kết luận giám định, chị K. bị thương tích 3%. Tại cơ quan điều tra, Trang Nemo, Quy, Khương, Tuấn, Nam khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Các bị can bị truy tố theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự (tội gây rối trật tự công cộng), khung hình phạt cao nhất là 2 năm tù.