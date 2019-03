TP.HCM tuyển thẳng người tốt nghiệp loại giỏi làm công chức phường

UBND TP.HCM vừa ban hành quy chế tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn (công chức cấp phường). Trong đó, ngoài chỉ huy trưởng quân sự và trưởng công an phường được xét tuyển, bổ nhiệm; 5 chức danh còn lại sẽ thi tuyển gồm: tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội, văn phòng - thống kê, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (phường - thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (xã).

Người ứng tuyển phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Riêng người tốt nghiệp đại học loại giỏi (trong nước), loại khá trở lên (ở nước ngoài) và người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ sẽ được tuyển thẳng (không qua thi tuyển) phù hợp với ngành đào tạo.

Tương tự, người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; đang công tác trong ngành cần tuyển; có hơn 5 năm làm công việc phù hợp với chức danh cần tuyển dụng... cũng được xem xét tiếp nhận vào công chức cấp phường không qua thi tuyển.

Theo quy chế, công dân có quốc tịch Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp và có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe thì được đăng ký dự tuyển công chức cấp phường.

Một trong những tiêu chuẩn chung khác là người đăng ký dự tuyển phải có khả năng vận động nhân dân ở địa phương thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; am hiểu và tôn trọng phong tục của cộng đồng dân cư nơi công tác.

Đối với công chức chỉ huy trưởng quân sự cấp phường và trưởng công an phường, ngoài những tiêu chuẩn chung, quy chế còn yêu cầu phải có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội, công an và lực lượng khác trên địa bàn trong việc giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Người được tuyển dụng vào công chức cấp phường phải thực hiện chế độ tập sự với 85% lương khởi điểm. Riêng Chỉ huy trưởng quân sự cấp phường và trưởng công an phường không phải tập sự.

Quy chế này được áp dụng từ ngày 11/3, được xây dựng theo Nghị định 112 năm 2011 của Thủ tướng về công chức phường, xã, thị trấn.

