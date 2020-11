TP.HCM: Kẻ ngáo đá cầm dao khống chế 3 người khai gì?

Video: Người đàn ông ngáo đá cầm dao khống chế 3 người ở TP.HCM

Tối 22/11, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) lấy lời khai Nguyễn Văn Thái (30 tuổi), kẻ cầm dao khống chế 3 người dân trên địa bàn phường Tam Phú.

Hình ảnh người đàn ông ngáo đá cầm dao khống chế 3 người.

Thái khai nhận, do sử dụng ma túy, hắn bị ảo giác, cho rằng có người truy sát mình nên tìm đến trụ sở Công an phường nhờ giúp đỡ. Trong lúc cán bộ công an đang hỏi chuyện, Thái bỏ chạy ra đường và cầm hung khí khống chế 3 người tại cửa hàng sữa trên đường Tô Ngọc Vân.

Như VTC news đưa tin, khoảng 20h10 ngày 21/11, người đàn ông tên Thái có dấu hiệu ngáo đá cầm dao chạy từ trong quán nhậu vào cửa hàng sữa trên đường Tô Ngọc Vân, khống chế 2 phụ nữ và 1 trẻ em.

Ngay sau đó, Công an quận Thủ Đức triển khai lực lượng, đến hiện trường để khống chế Thái.