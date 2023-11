TP.HCM: Thợ thi công khung sắt bị điện phóng ngã xuống đất, bỏng nặng

(VTC News) -

Ngày 9/11, UBND phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM đã báo cáo nhanh về vụ phóng điện khiến 1 người bị bỏng được đưa đi cấp cứu.

Theo đó, đầu giờ chiều cùng ngày, anh Đ.T.L đang thi công khung sắt tại căn nhà trong hẻm đường Hoàng Văn Thụ thì bất ngờ bị phóng điện rồi ngã xuống đất, bỏng nặng bàn tay, vùng chân và vùng bụng. Sau đó, tại khu vực phóng điện phát sinh khói lửa, cháy dây điện.

Anh L. được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện ITO rồi chuyển bệnh viện Chợ Rẫy.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: A.X)

Nhận tin báo, Công an phường 8 đã có mặt lập hồ sơ ghi nhận sự việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh L. vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây điện 110 kV, phóng điện phát sinh hồ quang điện.

Theo UBND phường 8, ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng công an, quân sự phường 8 nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông, cùng người dân khu vực sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy.

Trước đó, trong một diên biến khác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 3 người đang ngồi câu cá dưới đường điện 110kV, thì bị điện phóng gây bỏng toàn thân.

Thông tin ban đầu, anh T.S. (40 tuổi), T.H.P. và N.T.T. (cùng 16 tuổi) đến ao nước trên đường Ba Tháng Hai (phường 10, TP Vũng Tàu) để câu cá.

Lúc này 3 người ngồi gần nhau và cầm cần câu cá. Một lúc sau, cá ăn mồi câu nên 1 người giật cần lên cao khiến đường điện 110kV phóng điện xuống trúng ngay chỗ 3 người đang ngồi.

Một lúc sau có người dân đi đến phát hiện 3 nạn nhân đang nằm bất động, nên thông báo cho Công an phường 10 đến đưa vào Bệnh viện Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) để cấp cứu. Do bỏng nặng nên 3 bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.