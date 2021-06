TP.HCM phong tỏa tạm thời siêu thị Mega Market An Phú

(VTC News) -

Ngày 29/6, Trạm Y tế phường An Phú (TP Thủ Đức) cho biết, lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời siêu thị Mega Market An Phú do địa điểm này liên quan một ca nghi mắc COVID-19 là nhân viên siêu thị.

Trong sáng cùng ngày, siêu thị đã dán thông báo tạm đóng cửa từ 29/6 cho đến khi có thông báo mới. Nhiều người dân đến siêu thị mua thức ăn, rau củ, nhu yếu phẩm... phải quay về.

Siêu thị thông báo tạm đóng cửa.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp ngành Y tế TP Thủ Đức tiến hành khoanh vùng, phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ những người liên quan.

Trạm Y tế phường 1 cũng khuyến cáo người dân từng tới sạp bán gạo, gia vị đồ khô, cửa hàng bán cua tại khu vực siêu thị này từ ngày 7/6 đến 26/6 cần liên hệ với các cơ sở y tế địa phương để được hướng dẫn cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, từ 18h ngày 28/6 đến 6h ngày 29/6, thành phố ghi nhận 58 bệnh nhân mắc COVID-19.

Trong đó, 3 người phát hiện qua sàng lọc đang điều tra dịch tễ, chưa rõ nguồn lây. Những người này trú tại Nhà Bè (1); Tân Bình (2). 55 ca còn lại là tiếp xúc các bệnh nhân đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa.