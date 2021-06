TP.HCM phong tỏa lô C chung cư Bộ Công an liên quan người nghi mắc COVID-19

(VTC News) -

Ngày 9/6, sau khi nhận thông tin về trường hợp nghi mắc COVID-19 tại lô C chung cư Bộ Công an (phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM), lực lượng chức năng đã giăng dây, dán biển thông báo phong tỏa lô C chung cư này.

Theo ghi nhận, việc phong toả diễn ra nghiêm ngặt, công an, dân quân, nhân viên y tế và các đơn vi liên quan đã tiến hành dựng rào cách ly, thực hiện các biện pháp kiểm tra y tế cư dân sống trong lô C.

Phong tỏa lô C chung cư Bộ Công an do ca mắc nghi COVID-19 sinh sống tại đây.

UBND phường An Khánh cho biết, lực lượng chức năng cũng khử khuẩn một số khu vực tại đây.

Trường hợp nghi mắc COVID-19 là bệnh nhân Đ.N.K.H. đã được đưa đi cách ly từ ngày 1/6 vì làm chung toà nhà với ca mắc COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Ngoài ra, tại chung cư còn ba trường tiếp xúc gần với F0 cũng đã được đưa đi cách ly cùng thời gian trên.