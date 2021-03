TP.HCM: Không để 34 trạm y tế phải ngưng hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT 

(VTC News) -

Trong buổi họp khẩn liên quan việc ngưng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) ban đầu tại 34 trạm y tế phường, xã, Sở Y tế và lãnh đạo BHXH TP.HCM nhất trí bằng nhiều giải pháp của mỗi bên không để 34 trạm y tế này phải ngưng hợp đồng KCB BHYT từ ngày 1/4.

BHXH TP.HCM không cứng nhắc ngưng ký hợp đồng KCB BHYT tại các trạm y tế khi chưa thảo luận với Sở Y tế để tìm ra giải pháp khả thi nhất, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Danh sách trạm y tế phường, xã bị ngừng hợp đồng KCB BHYT ban đầu do BHXH TP.HCM công bố ngày 3/3.

Trong thông báo số 131 ngày 3/3 của BHXH TP.HCM, 34 trạm y tế phường, xã trên địa bàn thành phố phải ngưng KCB BHYT.

Lý do chính khiến 34 trạm y tế được BHXH TP đưa vào danh sách tạm ngưng ký hợp đồng KCB BHYT là do người phụ trách đã nghỉ hưu; thiếu bác sĩ có chứng chỉ hành nghề KCB; trạm y tế đang làm thủ tục cấp phép lại do thay đổi vị trí (xây dựng mới); một số trạm (Quận 9) có số lượt KCB BHYT ít nên tự xin ngưng KCB BHYT.

Sở Y tế yêu cầu các Giám đốc Trung tâm y tế (TTYT) quận, huyện phải nhận thức đúng về hoạt động KCB BHYT tại các trạm y tế phường, xã. Khi gặp khó khăn, vướng mắc phải báo cáo ngay với Sở để được hỗ trợ, không tự ý gửi văn bản đến BHXH TP xin ngưng hợp đồng KCB BHYT tại các trạm y tế.

Các bệnh viện quận, huyện phải xem hoạt động hỗ trợ nhân lực, nhất là bác sĩ đa khoa, và cung ứng thuốc KCB BHYT (đối với những TTYT chưa đủ năng lực đấu thầu thuốc) là một nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm của bệnh viện quận, huyện đối với công tác chăm sóc sức khoẻ người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu Giám đốc các bệnh viện đẩy mạnh nghiên cứu và đề xuất chọn các trạm y tế là phòng khám đa khoa vệ tinh của bệnh viện đặt tại trạm y tế.

Trong thời gian sắp tới, Sở Y tế sẽ tổ chức lớp tập huấn quản lý y tế cộng đồng cho tất cả lãnh đạo các TTYT, trạm y tế nhằm cập nhật một số quy định pháp luật liên quan khám chữa bệnh, đặc biệt là KCB BHYT ban đầu tại trạm y tế.

Sở Y tế yêu cầu đến 15/3, tất cả 34 trạm y tế trên phải hoàn thiện hồ sơ và tiếp tục ký hợp đồng KCB BHYT phục vụ người dân trên địa bàn.