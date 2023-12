TP.HCM I nhiều cơ hội bảo vệ 'ngôi hậu' giải nữ VĐQG 2023

(VTC News) -

Tâm điểm của vòng 13 giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2023 là cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và TP.HCM I. TP.HCM I có khởi đầu thuận lợi bằng bàn thắng sớm ngay phút thứ 6. Từ đường chuyền dài của đồng đội, Bích Thùy thoát xuống nhận bóng rồi căng ngang để Phan Thị Trang dứt điểm cận thành chuẩn xác mở tỉ số trận đấu.

Dẫn bàn sớm nhưng TP.HCM I không chủ quan. Nhà đương kim vô địch tiếp tục gia tăng sức ép để hy vọng nới rộng cách biệt. TP.HCM I tiếp tục đưa bóng vào lưới Phong Phú Hà Nam ở phút 30, nhưng bàn thắng của Thùy Trang không được công nhận do lỗi việt vị.

TP.HCM I thắng đậm Phong Phú Hà Nam.

Nỗ lực của đội bóng đang đứng đầu bảng cũng đã được đền đáp ở phút thứ 55. Từ quả tạt ở biên phải của đồng đội, Cù Thị Huỳnh Như đánh đầu chuyền bóng để Kim Yên tung cú dứt điểm ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội TP.HCM I. Phút 70, Bích Thùy đánh đầu để Thùy Trang bắt vô lê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-0 cho TP.HCM I.

Bị dẫn trước 3 bàn, Tuyết Dung và đồng đội gần như không có cú dứt điểm nào đáng chú ý về phía cầu môn của đối phương, đành chấp nhận trận thua 0-3. Thắng lợi này giúp cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi có nhiều cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch.

Ở trận đấu cùng giờ, Hà Nội I liên tục dồn ép Sơn La. Tuy nhiên, các học trò ông Lường Văn Chuyên thi đấu tập trung, phòng ngự chắc chắn khiến cho đội bóng Thủ đô rơi vào thế bế tắc. Phải đến phút 60, Hà Nội I mới có bàn thắng từ tình huống đánh đầu của Hải Yến.

9 phút sau, Biện Thị Hằng tung cú sút đẹp mắt nhân đôi lợi thế cho Hà Nội I. Phút 74, Vạn Sự đột phá đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số 3-0 cho đội bóng Thủ đô. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Trận đấu lúc 15h là cuộc đọ sức giữa Than KSVN và TP.HCM II. Phút 39, Trúc Hương lật bóng để Hà Thị Nhài đánh đầu ghi bàn cho Than KSVN. 9 phút sau, Hà Thị Nhài tiếp tục tỏa sắng bằng cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0. Phút 60 khi cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Thị Thúy ghi bàn đẹp mắt, ấn định tỷ số 3-0 cho Than KSVN.