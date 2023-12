TP.HCM: Chuyển công an điều tra vụ HDTC bán 10 lô đất ở KĐT An Phú-An Khánh

(VTC News) -

Thanh tra TP.HCM vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức do Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà làm chủ đầu tư.

Theo thông báo kết luận thanh tra ngày 30/11, Thanh tra TP.HCM chuyển hồ sơ về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà (nay là Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà - HDTC) trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất bằng 9 hợp đồng sang Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Kết luận Thanh tra chỉ ra, Công ty TNHH Một thành viên Phát triển và kinh doanh nhà (trước thời điểm cổ phần hóa) chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất bằng 9 hợp đồng, trong đó có 3 hợp đồng tiến hành thẩm định giá và 6 hợp đồng không thẩm định giá bán.

Cụ thể, trong 3 hợp đồng thẩm định giá, có hợp đồng được Kiểm toán Nhà nước kiểm tra và nhận định kết quả thẩm định sai lệch theo hướng làm giảm giá trị lô đất, trong khi đó, đơn giá được Công ty Phát triển và kinh doanh nhà chuyển nhượng thực tế còn thấp hơn đơn giá thẩm định tại Chứng thư Thẩm định giá nên có khả năng gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước.

Bản đồ dự án khu đô thị An Phú - An Khánh do Công ty HDTC làm chủ đầu tư. (Ảnh: M.A.P.)

Bên cạnh đó, Công ty HDTC đã bàn giao nền tái định cư trên đất vẫn đang quy hoạch là đất công viên cây xanh, đất xây dựng trường học tại Khu D không đúng quy hoạch được duyệt.

Đối với việc xử lý vi phạm hành chính về xây dựng, quản lý trật tự xây dựng tại Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh, lực lượng chức năng TP.HCM đã xử phạt 4,5 tỷ đồng, đã thu gần 2,8 tỷ đồng.

Đối với việc xử lý công trình vi phạm, Thanh tra TP.HCM cho rằng cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành 4 quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời cơ quan chức năng có thẩm quyền chưa kiểm tra, xử lý việc xây dựng không đúng quy hoạch được duyệt tại Dự án (khu đất quy hoạch bãi đỗ xe tại khu C; khu đất quy hoạch công viên cây xanh tại khu B).

Trước đó, tháng 8/2023, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng đã chỉ đạo về kết luận của Thanh tra TP.HCM về dự án khu đô thị An Phú - An Khánh (TP Thủ Đức) do Công ty HDTC làm chủ đầu tư.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Thanh tra thành phố chuyển hồ sơ sang Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ về dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà (nay là Công ty HDTC) trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất bằng 9 hợp đồng.

Việc bán nền này diễn ra trước khi Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà cổ phần hóa (trước năm 2016). Thời điểm đó, công ty này chuyển nhượng 10 nền đất với đơn giá thấp, không phù hợp, làm thiệt hại tài sản nhà nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao giám đốc các sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và chủ tịch UBND TP Thủ Đức khẩn trương khắc phục đối với các sai phạm, thiếu sót, tổ chức kiểm điểm để xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trực thuộc.

Sở Xây dựng được giao tiếp tục thu hồi số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty HDTC. Đồng thời xử lý việc xây dựng không đúng quy hoạch tại dự án (khu đất quy hoạch bãi đỗ xe tại khu C; khu đất quy hoạch công viên cây xanh tại khu B); vi phạm (nếu có) tại căn B2 khu biệt thự Lancaster Eden và các công trình khác tại dự án.

UBND TP Thủ Đức được giao chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc xây nhà không phép trên đất quy hoạch công viên cây xanh và khu đất có quy hoạch trường học thuộc khu D.

Về phía Công ty HDTC, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu khẩn trương thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.

Còn đối với hội đồng thành viên và tổng giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO) phải chỉ đạo người đại diện vốn tại Công ty HDTC khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm, thiếu sót. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm để xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trực thuộc.