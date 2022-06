Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, thực hiện Quyết định số 8632/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an và Kế hoạch số 172/KH-CATP, Công an TP.HCM điều động 100 cán bộ, chiến sĩ được đào tạo đại học công an chính quy về công tác tại công an xã.