TP Đồng Xoài: Bất động sản đô thị công nghiệp kỳ vọng bật tăng trong năm 2021

(VTC News) -

Công nghiệp phát triển – nền tảng tạo sức bật cho bất động sản TP Đồng Xoài

Trong những tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch COVIDD-19, công nghiệp vẫn là ngành thu hút đầu tư mạnh mẽ, liên tiếp những dự án FDI được cấp phép mới và tăng vốn.

Bình Phước, được ví như Bình Dương thứ 2 cũng là thị trường tiềm năng được nhiều nhà đầu tư săn đón. Sở KHĐT Bình Phước thông tin, chỉ trong quý 1/2021, Bình Phước thu hút đầu tư vốn nước ngoài (FDI) được 24 dự án, với số vốn đăng ký 325,72 triệu USD, tăng 71,4% số dự án và tăng 671,8% số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2020, đạt 162,9% kế hoạch năm.

Mới đây, Bình Phước đã được chính phủ chấp thuận phê duyệt thêm 1.400ha đất công nghiệp để chuẩn bị đón sóng đầu tư trong thời gian tới. Đặc biệt, TP Đồng Xoài – thủ phủ tỉnh Bình Phước với nhiều lợi thế riêng có đang là tâm điểm cho dòng dịch chuyển vốn đầu tư.

Hiện, TP Đồng Xoài đã hình thành 4 khu công nghiệp (KCN) với quy mô trên 500 ha. Trong đó, KCN Đồng Xoài I và Đồng Xoài II đang đi vào hoạt động, thu hút hàng chục nghìn lao động trẻ trên toàn khu vực. KCN Đồng Xoài III và IV cũng đang trong giai đoạn triển khai, sắp đi vào hoạt động. Và KCN Bắc Đồng Phú (TP Đồng Xoài và huyện Đồng Phú) quy mô 317ha cũng được quy hoạch triển khai.

Cát Tường Phú Hưng được quy hoạch đồng bộ, tích hợp nhiều tiện ích thương mại.

Bên cạnh đó, nhiều dự án giao thông cũng được triển khai đáp ứng tốt nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa cho các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong 8 dự án giao thông trọng điểm của Bình Phước được triển khai năm 2021, TP Đồng Xoài sẽ góp mặt với 2 dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024 gồm: đường vành đai TP Đồng Xoài, từ KCN Đồng Xoài I đến đường Phú Riềng Đỏ; đường cặp theo đường dây 500 kV đoạn TP Đồng Xoài - huyện Đồng Phú; tổng vốn đầu tư 630 tỷ đồng.

Nhiều chuyên gia đánh giá, với vị trí thuận lợi ở ngay khu vực trung tâm công nghiệp sầm uất, giá đất tại TP Đồng Xoài vẫn rẻ so với mặt bằng chung của đô thị trung tâm các tỉnh lân cận, đã tạo nên sức hấp dẫn của thị trường bất động sản tại đây.

Nhờ sự đầu tư chỉn chu về hạ tầng, mức tăng giá ổn định cùng khả năng sinh lời tốt trong ngắn hạn và dài hạn; bất động sản TP Đồng Xoài, đặc biệt là bất động sản đô thị cận các KCN đang thu hút nguồn vốn đầu tư khá lớn và được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Đón đầu cơ hội đầu tư

Tọa lạc ngay trung tâm TP Đồng Xoài, khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát Tường Phú Hưng 92,7ha với đầy đủ chức năng về thương mại, giải trí, giáo dục, y tế… tạo nên một tổ hợp thương mại sầm uất bậc nhất tại Bình Phước được giới đầu tư và người mua ở thực tin chọn.

Chỉ hơn 2 năm xây dựng, Cát Tường Phú Hưng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm vui chơi, giải trí tại TP Đồng Xoài với hàng loạt tiện ích ấn tượng đã được đưa vào vận hành: công viên kiến trúc The Destina – điểm check-in không thể thiếu của giới trẻ tại Đồng Xoài; đại lộ Danh Nhân; khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim – thu hút hơn 20.000 khách hàng đến vui chơi, mua sắm, và giải trí mỗi tuần… Đặc biệt, thời gian tới, TTTM Lucky Mall quy mô lớn nhất khu vực phía Nam sẽ được triển khai xây dựng; đáp ứng trọn vẹn tất cả nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, ẩm thực… của cư dân dự án và khu vực lân cận.

Nhiều khách hàng cho biết, ngoài những lợi thế về vị trí, giá bán, chính sách thanh toán, hệ tiện ích ấn tượng và tiến độ hạ tầng vượt trội; Cát Tường Phú Hưng khiến khách hàng an tâm nhờ sự an toàn về pháp lý, tất cả sản phẩm đều đã có sổ hồng riêng từng nền, đã công chứng sang tên cho khách hàng. Đây cũng là địa điểm an cư lý tưởng nhờ nằm ngay mặt tiền QL.14, đường Trường Chinh, ĐT.741 và đối diện KCN Đồng Xoài III – những trục đường huyết mạch của TP Đồng Xoài.

Cam kết về pháp lý và tiến độ bàn giao, Cát Tường Phú Hưng “được lòng” nhà đầu tư.

Đáng chú ý, Trường Chinh là tuyến đường chính kết nối từ trung tâm TP Đồng Xoài hiện hữu, KCN Bắc Đồng Phú, KCN Đồng Xoài III đến dự án Cát Tường Phú Hưng giúp cho cư dân dự án rút ngắn thời gian đi lại, thuận tiện di chuyển và tạo tiền đề để Cát Tường Phú Hưng trở thành trung tâm của trung tâm TP Đồng Xoài; đây là điểm cộng đắt giá giúp tiềm năng dự án phát triển trong dài hạn.

