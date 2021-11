Toyota Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Giải Golf vì Tài năng trẻ Việt Nam 2021

(VTC News) -

Giải Golf được tổ chức với mục tiêu là gây quỹ cho các hoạt động của “Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam” để giúp đỡ các tài năng trẻ đặc biệt là tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Giải năm nay tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện với chương trình “Nâng bước thủ khoa". Ban Tổ chức sẽ tặng 10 suất học bổng giá trị cho các thủ khoa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Sau 4 mùa giải, Giải Golf vì Tài năng trẻ Việt Nam 2021 nhận được nhiều phản hồi tích cực về công tác tổ chức, chất lượng chuyên môn và ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Toyota Việt Nam và 4 đại lý vinh dự là nhà tài trợ Kim Cương đồng hành cùng giải đấu với mục tiêu đóng góp cho việc hỗ trợ và phát triển tài năng trẻ cũng và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Giải đấu dự kiến diễn ra vào 20/11/2021 tại sân Golf King’s Course và Moutainview. Năm nay, Toyota Việt Nam và 4 đại lý sẽ tài trợ các giải Hole in one ở các hố đặc biệt với 7 chiếc xe mang thương hiệu Toyota (gồm Camry, Fortuner Legender, Corolla Cross HV) và trang phục cho tất cả golfer tham gia giải đấu.