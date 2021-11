Toyota Fortuner: SUV đẹp với nhiều 'đặc quyền' cho người dùng tháng 11

(VTC News) -

Một chiếc xe đáp ứng tốt nhất nhiều nhu cầu và thích hợp nhiều đối tượng khách hàng. Toyota Fortuner mang cả giá trị thiết thực, hữu dụng nhưng không kém phần sang trọng, đẳng cấp. Khách hàng yêu thích Fortuner còn bởi nhiều chính sách bán hàng ưu đãi lớn.

Hơn một thập kỷ, Toyota Fortuner đã trở thành một tượng đài SUV ở khu vực Châu Á, đây là một hiện tượng trong thế giới xe hơi. Fortuner luôn được khách hàng tin tưởng và lựa chọn bởi nó là chiếc SUV sở hữu thiết kế bề thế, không gian rộng rãi cùng hệ thống an toàn tiên tiến, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi gia đình. Fortuner còn được gọi là chiếc SUV của số đông bởi chính sách bán hàng của Toyota liên tục có những chương trình ưu đãi được tung ra phù hợp với mọi điều kiện nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Đặc biệt, trong các giai đoạn khó khăn, Toyota luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng.

Tưng bừng ưu đãi, vạn lời tri ân

Cụ thể như vừa trải qua đỉnh dịch Covid-19, Toyota đã nhanh chóng triển khai chuỗi chương trình hỗ trợ với khách hàng. Tháng 11/2021, để tri ân sự đồng hành cũng như chia sẻ với khách hàng trong suốt thời gian dịch bệnh vừa qua, Toyota Việt Nam cùng 76 đại lý trên toàn quốc tiếp tục kéo dài “Chương trình ưu đãi bán hàng - dịch vụ” hấp dẫn, đem đến cho khách hàng mua và sở hữu Fortuner thêm cơ hội tận hưởng mẫu xe đình đám nhất của hãng xe Nhật Bản với chi phí hợp lý. Trong số các phiên bản thì Fortuner Legender được ưu đãi “mạnh tay” nhất với gói “bảo hiểm vàng” lên đến 19 triệu đồng.

Bên cạnh gói ưu đãi dành cho khách hàng mua xe mới, Toyota Việt Nam hỗ trợ giảm giá 15% dầu động cơ, phụ tùng bảo dưỡng & phụ tùng hao mòn tự nhiên cho tất cả các khách hàng Toyota cài đặt ứng dụng TOYOTA Vietnam để nhận mã khuyến mại & đặt lịch hẹn trước với đại lý.

Ngoài ra trong tháng 11 này, các đại lý của Toyota cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn khác dành cho khách hàng.

Toyota Fortuner thực dụng và hào hoa

Toyota Fortuner thế hệ mới là đại diện SUV năng động tiêu biểu của hãng xe Nhật, chiếc xe này mang trong mình sức mạnh bền bỉ, thực dụng, tiết kiệm đã làm nên danh tiếng của ô tô Nhật Bản. Không những vậy phiên bản hiện nay ngoài những giá trị mạnh mẽ và bền bỉ mà không dòng xe nào có được. Fortuner có giá trị sử dụng nhất trong hạng vì hiệu quả sử dụng, một chiếc SUV chắc chắn chạy đường dài, bền bỉ hiệu quả trong ngành kinh doanh. Fortuner lại còn là một chiếc SUV trẻ trung đại diện cho một lối sống mới “sống chất lượng”. Thiết kế thể thao hiện đại, các đường nét rất sang trọng như các dòng xe cao cấp...

Toyota Fortuner thế hệ mới sở hữu thiết kế thể thao hiện đại, các đường nét rất sang trọng.

Đứng đầu về vận hành và chi phí hiệu quả, chính là các phiên bản Fortuner 2.4L động cơ dầu, hộp số tự động AT và MT 6 cấp. Cấu trúc cơ điện tử này giúp Fortuner 2.4 vừa tiết kiệm nhiên liệu hơn, chi phí bảo dưỡng rẻ và vận hành mạnh mẽ hơn mọi đối thủ.

Nhưng Toyota Fortuner phiên bản Legender động cơ 2.4 và 2.8 mới là những phiên bản đỉnh cao nhất, đó là mẫu xe mang tính sang trọng, thể hiện và phục vụ các doanh nhân hay gia đình cần được chăm sóc tiện nghi.

Fortuner Legender sang trọng và ấn tượng không thể không chú ý với kiểu mặt ca lăng 2 tầng phía trước sơn đen, được bao bởi những dải màu đen bóng 2 bên gợi nhắc đến hình ảnh con suốt đặc trưng ở các dòng xe sang như Lexus. Cụm đèn full LED phía trước thay cho dạng halogen mang đến vẻ đẹp mạnh mẽ và nam tính, còn cụm đèn sau cũng được trang bị công nghệ LED với thiết kế gai góc, nổi khối, mang lại diện mạo tự tin, khác biệt. Ngoài ra, bộ mâm xe 18 inch với thiết kế 5 chấu kép cũng đem đến diện mạo cực ngầu.

Cụm đèn full LED phía trước thay cho dạng halogen mang đến vẻ đẹp mạnh mẽ và nam tính.

Phiên bản Fortuner Legender 2.4L 4x2 AT sử dụng động cơ Dầu tăng áp (2GD-FTV) cho công suất tối đa 1147 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 vòng/phút. Phiên bản này rất mạnh và lực kéo thoải mái trong các điều kiện giao thông phổ biến, mà không cần thừa phí tiêu hao nhiên liệu. Nhưng với Fortuner Legender 2.8L công suất 201 mã lực tại 3.400v/p và mô-men xoắn cực đại 500Nm tại 1.600v/p. Sức mạnh này dành cho những cảm xúc lái rất hưng phấn tức thời và “khoe” sức mạnh trong các tình huống thách thức địa hình khó.

Tính tiện nghi sang trọng của Legender cũng rất đáng giá, nội thất bọc ghế da với hai tông mầu đen-đỏ mang lại cảm giác thiết kế của xe thể thao, ghế chỉnh điện 8 hướng, điều hoà 2 giàn lạnh tự động. Hệ thống giải trí trên xe sử dụng đầu DVD cảm ứng 8 inch được tích hợp kết nối Apple Car Play/Android Auto, 11 loa JBL cao cấp, USB/Bluetooth. Vô lăng cũng có gắn 2 lẫy chuyển số cho chủ nhân thích trải nghiệm cảm giác thốc ga tốc độ. Đặc biệt là ở phiên bản Legender có hẳn tính năng siêu hay là “đá cốp” rảnh tay.

Mọi trang bị an toàn hay công nghệ kiểm soát lái cơ bản và tiên tiến nhất hiện nay đều có mặt trên dòng xe này. Các trang bị an toàn có trên phiên bản này gồm như: 7 túi khí, Camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc/xuống dốc, camera 360... Những trang bị này thừa đủ để người lái sử dụng hay được hỗ trợ. Đặc biệt là gói an toàn cao cấp của Toyota toàn cầu Toyota Safety Sense (TSS) có mặt riêng trên phiên bản Fortuner Legender 2.8L. Công nghệ này thể hiện phong cách và thú chơi SUV thời thượng với loạt tính năng gồm có cảnh báo chệch làn LDA, cảnh báo tiền va chạm PCS, ga tự động thích ứng DRCC.

Có thể nói Toyota Fortuner với các giá trị hấp dẫn từ chất lượng, độ bền, tin cậy cùng với chi phí vận hành thấp, phụ tùng sẵn dễ thay thế, dịch vụ chất lượng cao và chuyên nghiệp tại các hệ thống đại lý/chi nhánh trải dài khắp cả nước. Lại liên tục có thêm các cơ hội khuyến mãi, Toyota Fortuner sẽ vẫn hút khách hàng trong mọi hoàn cảnh.