Toyota Fortuner 2021 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 995 triệu đồng

Toyota Fortuner 2021 là phiên bản nâng cấp, do vậy không có quá nhiều thay đổi ở kiểu dáng. Về cơ bản, ngoại hình xe vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên cụm đèn ở đầu xe có giao diện LED mới, bộ lưới tản nhiệt lớn hơn đính kèm với họa tiết tạo hình 3D. Đuôi xe có đèn hậu cũng chuyển sang LED, cản sau có chút khác biệt. Mâm xe 18 inch được tái thiết kế.

Tất cả phiên bản Fortuner 2021 máy dầu sẽ lắp ráp trong nước. Fortuner máy xăng vẫn sẽ được nhập khẩu từ Indonesia. Trong 7 phiên bản bán ra, Fortuner 2021 có 5 phiên bản máy dầu lắp ráp, đáng chú ý là có 2 bản Legender thể thao như bên Thái Lan và 2 phiên bản máy xăng. Fortuner 2021 không còn bản máy xăng TRD.​

Bản dầu lắp ráp: Fortuner 2.4 MT 4x2: 995 triệu đồng; Fortuner 2.4 AT 4x2: 1,080 tỷ đồng; Fortuner 2.4 4x2 AT Legender: 1,195 tỷ đồng; Fortuner 2.8 4x4 AT: 1,388 tỷ đồng; Fortuner 2.8 4x4 AT Legender: 1,426 tỷ đồng.

Máy xăng nhập khẩu: Fortuner 2.7 AT 4x2: 1,130 tỷ đồng; Fortuner 2.7 AT 4x4: 1,230 tỷ đồng.

Như thường lệ bản màu trắng sẽ bị cộng thêm 8 triệu vào giá.

Về nội thất, Fortuner 2021 không có nhiều thay đổi, điển hình như màn hình cảm ứng mới 8 inch, tích hợp Apple Carplay/Android Auto, màn hình thông tin phía sau vô lăng có màu sắc...

Xe được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, tập trung vào an toàn là chủ yếu. Các tính năng nổi bật như cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng khoảng cách...thuộc gói Toyota Safety Sense, giống như mẫu xe mới Corolla Cross mới ra mắt Việt Nam cách đây không lâu. Ngoài ra, Fortuner 2021 cũng được bổ sung camera 360.

Trên các diễn đàn xe uy tín, Fortuner 2021 không được đánh giá cao như kỳ vọng. Nhiều người cho rằng giá xe đắt so với các xe cùng phân khúc trong khi không có nhiều thay đổi so với bản cũ đặc biệt là ngoại thất.

Ngoài ra, Fortuner 2021 vẫn sử dụng phanh tay cơ, cũng là một điểm trừ so với cái giá tiền tỷ.