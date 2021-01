'Toyota cùng em học an toàn giao thông 2021' khởi động tại Bình Phước

(VTC News) -

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, cùng sự hỗ trợ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thông báo triển khai Chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” năm học 2020 - 2021.

Giao lưu TSEP tại Bình Phước.

Năm nay, chương trình tiếp tục triển khai 2 hoạt động chính: Hoạt động giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tỉnh dành cho giáo viên và học sinh tiểu học và Hội giao lưu cấp quốc gia. Trong phạm vi cấp tỉnh, Bình Phước là tỉnh đầu tiên phát động, chương trình sẽ được tổ chức tại 6 tỉnh thành với thời gian dự kiến như sau: Bình Phước: 9/1/2021; Tuyên Quang: 16/1/2021; Ninh Bình: 20/1/2021; Hà Tĩnh: 23/1/2021; Bình Thuận: 28/1/2021; Hà Giang: 27/2/2021.

Chương trình giao lưu cấp tỉnh tập trung vào các nội dung chính như sau:

Đối với học sinh (gồm 03 nội dung):

Thực hành tìm hiểu kiến thức & kỹ năng về an toàn giao thông (ATGT)

Vẽ tranh tập thể theo đề tài ATGT

Trình bày tiểu phẩm ngắn hoặc các làn điệu dân ca, hò, vè để tuyên truyền ATGT

Đối với giáo viên (gồm 02 nội dung):

Thực hành một hoạt động giáo dục ATGT theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học

Tham gia hội thảo và tham luận về “Đổi mới phương pháp giáo dục ATGT trong trường tiểu học”.

Tại buổi lễ, đại diện Toyota Việt Nam chia sẻ: “Đến với buổi giao lưu này, hi vọng rằng các em học sinh sẽ ghi nhớ và thường xuyên vận dụng những kỹ năng an toàn đã học khi tham gia giao thông, đồng thời chia sẻ với bố mẹ, người thân và bạn bè để đảm bảo an toàn cho chính bản thân các em và những người xung quanh".

Tiếp theo chương trình cấp tỉnh, chương trình giao lưu cấp Quốc gia dự kiến được tổ chức vào tháng 3 năm 2021 tại Thanh Hóa với sự tham gia của 8 đội đại diện của 8 tỉnh thành triển khai tốt công tác giáo dục ATGT được lựa chọn từ chương trình cấp tỉnh.

Các em học sinh sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động bổ ích nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Năm nay, chương trình có nhiều nội dung mới hấp dẫn như thiết kế nhiều trò chơi hấp dẫn, tổ chức phần giao lưu tăng sự tương tác, có tính giáo dục cao nhằm thu hút sự tham gia của các đội chơi và khán giả. Ngoài ra, các em học sinh sẽ được truyền cảm hứng trong việc học và ghi nhớ các kỹ năng tham gia giao thông cùng các vị khách mời đặc biệt.

Các em học sinh tham gia nhiều hoạt động bổ ích.

Đến nay, sau 15 năm triển khai, chương trình Toyota Cùng em học ATGT đạt được những kết quả tích cực, trong đó nổi bật là việc áp dụng phương pháp giáo dục “học mà chơi, chơi mà học” cùng cách tiếp cận tự nhiên, nhẹ nhàng, mang lại hiệu quả cao. Chương trình đã trao tặng hơn 7,5 triệu sách giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học, gần 129.000 sách hướng dẫn dành cho giáo viên tiểu học và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Phần quà được gửi đến các giáo viên và các em học sinh.

Là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam, bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Toyota luôn nỗ lực triển khai và thực hiện nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực, trong đó An toàn giao thông được coi là ưu tiên hàng đầu. Thông qua chương trình, Toyota mong muốn tiếp tục góp phần giáo dục nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ và chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.