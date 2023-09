Top 5 máy giặt sấy giá rẻ, bán chạy mùa mưa

(VTC News) -

Dưới đây là Top 5 máy giặt, máy sấy bán chạy tại MediaMart vừa có chất lượng tốt, lại có giá thành phù hợp, nên lựa chọn về ngay cho gia đình.

1. Máy giặt lồng đứng 7.5kg Coex TW-70CW1407IGB

Đứng đầu là chiếc máy giặt Coex TW-70CW1407IGB, hiện sản phẩm này đang được bán ra tại MediaMart với mức giá 3,49 triệu đồng.

Đây là chiếc máy giặt có thiết kế lồng đứng, với khối lượng giặt 7.5kg nên khá phù hợp cho các gia đình có từ 2 - 4 thành viên.

Chiếc máy này sở hữu 8 chương trình giặt khác nhau như: Giặt thường, giặt hỗn hợp, đồ Jeans, đồ mỏng… cho phép người dùng có thể lựa chọn theo từng chương trình/chọn chế độ phù hợp để giặt giũ.

Máy giặt Coex TW-70CW1407IGB với điểm mạnh là công nghệ i-clean có khả năng loại bỏ các vết bẩn, cặn bẩn, giúp máy giặt luôn sạch sẽ, hạn chế mùi hôi và nấm mốc hiệu quả cũng như không tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển. Và với khả năng này thì sẽ giúp những bộ quần áo của chúng ta luôn được sạch sẽ và thơm tho.

Đặc biệt, với lồng giặt ngôi sao pha lê Crystal giúp bảo vệ quần áo và lồng giặt tốt hơn, cho hiệu quả giặt sạch tăng lên không gây hư hại đến quần áo.

Chiếc máy này còn có nhiều ưu điểm khác như: Hệ thống suy luận ảo Fuzzy Logic Magic Filter với khả năng tự tính toán và đưa ra thông số giặt chính xác về lượng nước và thời gian giặt, chức năng hẹn, giảm xoắn rối nhờ công nghệ giặt đảo chiều, ghi nhớ chương trình giặt…

2. Máy giặt lồng ngang Toshiba Inverter 7,5Kg TW-BK85S2V(WK)

Với mức giá rẻ, chỉ 5,49 triệu đồng là người tiêu dùng cũng có thể lựa chọn cho mình chiếc máy giặt lồng ngang Toshiba Inverter 7,5Kg TW-BK85S2V(WK).

Ưu điểm lớn nhất của chiếc máy giặt Toshiba TW-BK85S2V(WK) này được tích hợp công nghệ Greatwaves với sức mạnh siêu sóng, với 3 ưu điểm: Đánh bật vết bẩn, tiết kiệm điện năng tiêu thụ và giảm 39% độ phai màu và 45% độ biến dạng đồ giặt, góp phần bảo vệ sự bền đẹp cho quần áo.

Bên cạnh đó, máy giặt Toshiba còn trang bị tính năng ghi nhớ khi mất điện, theo đó, máy sẽ tự động vận hành tiếp tục chương trình dang dở khi có điện trở lại mà không cần phải điều chỉnh lại chế độ giặt.

3. Máy giặt lồng ngang LG Inverter 9Kg FM1209S6W

Hiện chiếc máy giặt LG 9Kg FM1209S6W đang được MediaMart bán ra với giá 6,89 triệu đồng, tiết kiệm hơn 4 triệu đồng so với mức giá cũ trước đây.

Máy giặt LG FM1209S6W thuộc dòng máy giặt cửa trước hiện đại, kết hợp với gam màu trắng sang trọng, sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu giặt giũ cho những gia đình có từ 3 đến 5 thành viên.

Đây là chiếc máy giặt có trang bị công nghệ giặt nước nóng Steam với chế độ giặt vệ sinh 40 độ C, và chế độ giặt khử trùng 60 độ C, máy giặt sẽ không chỉ rửa trôi các chất gây dị ứng khỏi quần áo mà còn loại bỏ 99,9% vi khuẩn có hại bảo vệ an toàn cho làn da của bạn.

Đặc biệt, với công nghệ chuyển động 6 Motion DD mô phỏng theo bàn tay con người, máy giặt sẽ hoạt động nhẹ nhàng, giúp quần áo được giặt sạch nhanh chóng, đồng thời bảo vệ cho quần áo không bị sờn rách, hay tưa chỉ, đảm bảo được độ bền đẹp với thời gian.

Ngoài ra, sản phẩm còn có các ưu điểm khác như: Công nghệ Inverter giúp hoạt động còn vận hành êm ái, hạn chế rung lắc và góp phần tiết kiệm đáng kể chi phí điện, nước, chẩn đoán thông minh Smart diagnosis…

4. Máy sấy quần áo thông hơi Coex 7,2kg CD-70AVW

Máy sấy quần áo Coex 7,2kg CD-70AVW hiện đang có mức giá bán rất rẻ, chỉ 4,49 triệu đồng, giảm 43% so với mức giá niêm yết trước đây.

Máy sấy Coex CD-70AVW có đến 16 chương trình sấy bao gồm: Chế độ thông hơi, giặt khô, hẹn giờ, bảo vệ chống quá tải, chống quá nhiệt… mang lại nhiều sự lựa chọn hơn cho người dùng.

Khi sử dụng người dùng có thể chọn 4 mức nhiệt độ sấy khác nhau bao gồm: Cao, trung bình, thấp và hổi hơi. Nhiệt độ sấy dao động từ 40 độ C đến 80 độ C, riêng với chế độ thổi hơi thì quần áo sẽ được sấy bằng luồng khí mát, phù hợp với đồ mỏng nhẹ, dễ bay màu.

Đặc biệt, máy sấy tích hợp thêm cả chế độ Refresh giúp làm sạch và loại bỏ các mùi hôi khó chịu. Hơn nữa, công nghệ sấy đảo chiều, hoạt động bằng cách xoay lồng sấy theo chiều kim đồng hồ và ngược lại, nhờ vậy nên quần áo sẽ được làm tơi ra, không bị xoắn rối gây nhăn nhúm và hư sờn.

5. Máy sấy thông hơi Electrolux 7,5Kg EDV754H3WB

Tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart, máy sấy thông hơi Electrolux 7,5Kg EDV754H3WB có giá bán là 8,49 triệu đồng.

Với cảm biết chu trình thông minh, máy sấy Electrolux EDV754H3WB có khả năng cảm biến đo độ khô của quần áo trong chu kỳ, từ đó điều chỉnh thời gian sấy để giảm hao mòn.

Bên cạnh đó, công nghệ ColourCare đặc biệt của Electrolux cũng giúp giảm phai màu quần áo lên tới 80% so với cách phơi thông thường. Công nghệ này sử dụng các chương trình sấy ở nhiệt độ thấp và thời gian ngắn, giảm tác động của nhiệt độ lên sợi vải và màu sắc. Nhờ đó, quần áo của bạn sẽ giữ được độ tươi sáng và bền màu trong thời gian dài sử dụng.

Đặc biệt, khi mua máy giặt, máy sấy thời điểm này tại MediaMart, quý khách còn được nhận thêm các quà tặng hấp dẫn như: Tặng bộ phiếu mua hàng 10 triệu đồng, giảm thêm đến 500.000đ ngàn đồng khi thanh toán qua QR VNPAY, bảo hành lỗi 1 đổi 1 đến 90 ngày, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%.

Trên đây là 5 chiếc máy giặt, máy sấy bán chạy nhất tại MediaMart dịp này. Đây vừa là những sản phẩm đến từ những thương hiệu nổi tiếng, vừa có giá bán rẻ, vừa có chế độ hậu mãi tốt.

Quý khách hàng có thể mua sắm ngay các sản phẩm tại siêu thị MediaMart gần nhất và tham khảo thêm thông tin các sản phẩm khác tại https://MediaMart.vn/; https://TheGioiDienMay.com hoặc liên hệ theo hotline: 1900 6788 để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất.