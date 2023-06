Top 5 điều hòa Panasonic tiết kiệm công nghệ mới 2023 giảm giá sâu hút khách

(VTC News) -

Nắm bắt được nhu cầu đó, siêu thị điện máy MediaMart triển khai chương trình khuyến mại dành riêng cho điều hòa Panasnic.

Theo đó, hàng loạt các mẫu điều hòa Panasonic được giảm giá lên đến 6 triệu đồng, tặng phiếu mua hàng 10 triệu đồng, tặng phí vật tư lên đến 950.000 đồng và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Dưới đây là 5 mẫu điều hòa Panasonic tiết kiệm điện, công nghệ mới 2023 đang được giảm mạnh.

1. Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 2HP-18.100BTU CS-XU18ZKH-8

Hiện nay, trên thị trường mức giá niêm yết của sản phẩm này là 30,46 triệu đồng. Tại MediaMart, sản phẩm chỉ còn 23,99 triệu đồng. Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 2HP-18.100BTU CS-XU18ZKH-8 gây ấn tượng với thiết kế sang trọng với các đường viền bạc, thích hợp làm mát trong không gian từ 20 đến 30m2.

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 2HP-18.100BTU CS-XU18ZKH-8.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, điều hòa này được tích hợp công nghệ lọc khí Nanoe™X thế hệ thứ 3 dùng 48.000 tỷ gốc -OH mỗi giây, cao gấp 100 lần so với thế hệ đầu tiên ức chế virus, phấn hoa, mùi và chất dị ứng nhanh hơn gấp 4 lần; diệt vi khuẩn và nấm mốc gấp 3 lần so với thế hệ trước đó (theo kết quả thí nghiệm phòng kín của SGS Inc).

Công nghệ Inverter và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI ECO tích hợp giúp tiết kiệm, tối ưu điện năng hàng tháng mà vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 2HP-18.100BTU CS-XU18ZKH-8 còn được trang bị nhiều tính năng như: chế độ làm khô, chức năng hút ẩm, tạo ion lọc không khí, làm lạnh nhanh tức thì, chức năng tự chẩn đoán lỗi, hẹn giờ bật tắt máy.

2. Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 2HP-17.100BTU CS-PU18XKH-8M

Mức giá bán ra ban đầu của sản phẩm này là 22,99 triệu đồng. Tại siêu thị điện máy MediaMart, bạn chỉ cần bỏ 18,69 triệu đồng là có thể sở hữu sản phẩm này. Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 2HP-17.100BTU CS-PU18XKH-8M sử dụng công nghệ Nanoe - G có khả năng loại bỏ được 99% các hạt bụi mịn PM 2.5, vi khuẩn và bụi bẩn trong không khí đem đến môi trường trong lành.

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 2HP-17.100BTU CS-PU18XKH-8M.

Điều hòa sẽ làm mát hiệu quả trong không gian từ 20m2 - 30m2. Sản phẩm này có khả năng làm lạnh hiệu quả với tối ưu lượng điện năng tiêu thụ đáng kể nhờ công nghệ Inverter kết hợp với chế độ ECO tích hợp AI.

Một số tính năng nổi bật khác của sản phẩm như: chức năng hút ẩm, hoạt động êm ái, làm lạnh nhanh tức thì, chức năng tự chẩn đoán lỗi, tự khởi động lại khi có điện, hẹn giờ bật tắt máy.

3. Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1HP-8.530BTU CS-XZ9ZKH-8

Sản phẩm hiện nay đang được giảm giá sâu 21%, từ 19,08 triệu đồng xuống chỉ còn 14,99 triệu đồng. Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1HP-8.530BTU CS-XZ9ZKH-8 thích hợp đặt trong trong không gian dưới 15m2. Sản phẩm này có hai chiều làm lạnh và sưởi ấm, đem đến không khí thoải mái cho cả gia đình suốt bốn mùa.

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1HP-8.530BTU CS-XZ9ZKH-8.

Hãng cũng trang bị cho điều hòa công nghệ lọc khí Nanoe™X thế hệ thứ 3 hiện đại giúp khử mùi và diệt trừ vi khuẩn hiệu quả. Sản phẩm còn được nhà sản xuất tích hợp thêm các tính năng khác như: công nghệ trí tuệ nhân tạo AI ECO, công nghệ tiết kiệm điện năng Inverter chế độ làm khô, hẹn giờ bật tắt máy, chức năng tự chẩn đoán lỗi, làm lạnh nhanh tức thì, tạo ion lọc không khí, chức năng hút ẩm.

4. Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 1HP-8.700BTU CS-XU9ZKH-8

Tại MediaMart, sản phẩm đang có mức giá chỉ 16,09 triệu đồng giảm 16%, giá chỉ còn 13, 49 triệu đồng. Sản phẩm thích hợp làm mát trong không gian có diện tích dưới 15m2. Tương tự như điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1HP-8.530BTU CS-XZ9ZKH-8 thì điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 1HP-8.700BTU CS-XU9ZKH-8 cũng được tích hợp công nghệ lọc khí Nanoe™X thế hệ thứ 3 giúp tiêu diệt vi khuẩn, khử mùi hôi khó chịu.

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 1HP-8.700BTU CS-XU9ZKH-8.

Điều hòa này còn được trang bị chức năng tự làm sạch, chế độ hút ẩm, chế độ làm lạnh nhanh iAuto - X, công nghệ tiết kiệm điện Inverter, công nghệ AI ECO, điều khiển từ xa với ứng dụng Comfort Cloud.

5. Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 1HP-9.040BTU CS-PU9ZKH-8M

Mức giá ban đầu của sản phẩm này là 13,1 triệu đồng.

Hiện nay, tại siêu thị MediaMart giá sản phẩm chỉ còn 10,49 triệu đồng. Điều hòa có thiết kế nổi bật với các đường cong cá tính kèm theo mặt nạ sáng bóng, phù hợp cho không gian có diện tích từ 10m2 - 15m2.

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 1HP-9.040BTU CS-PU9ZKH-8M.

Công nghệ Nanoe-G tiêu diệt đến 99% bụi mịn và các vi khuẩn gây hại. Hơn nữa, điều hòa này còn được trang bị các tiện ích khác như: công nghệ Inverter, chế độ làm khô, chức năng hút ẩm, tạo ion lọc không khí, sleep mode, làm lạnh nhanh tức thì, chức năng tự chẩn đoán lỗi, hẹn giờ bật tắt máy.

Hy vọng với những thông tin trên đây người dùng sẽ lựa chọn được sản phẩm điều hòa Panasonic phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Bảo Anh