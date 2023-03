Top 10 trận thua đậm nhất lịch sử Man Utd ở Ngoại hạng Anh

(VTC News) -

Thất bại 0-7 trên sân của Liverpool là trận thua đậm nhất của Man Utd ở Ngoại Hạng Anh. Trước đó, đội bóng này cũng từng phải trải qua những thảm bại bẽ bàng khác ở đấu trường hạng cao nhất xứ sương mù.

Brighton 4-0 Man Utd (2022)

Man Utd đến làm khách trên sân của Brighton trong hoàn cảnh không con động lực phấn đấu dưới thời HLV tạm quyền Ralf Rangnick. Quỷ đỏ thể hiện bộ mặt bạc nhược dù trong đội hình vẫn còn những ngôi sao lớn như Cristiano Ronaldo.

Moises Caicedo, Marc Cucurella, Pascal Gross và Leandro Trossard là những người gieo sầu cho Quỷ Đỏ. Sau thất bại này, Man Utd hòa Chelsea và thua Crystal Palace trong 2 trận cuối cùng của mùa giải.

Năm đó, Man Utd chỉ có được vị trí thứ 6 chung cuộc.

Man Utd nhận trận thua nặng nề trước Brighton của Graham Potter cuối mùa giải 2021-2022.

Middlesbrough 4-1 Man Utd (2005)

Chủ nhà Middlesbrough với đội hình gồm nhiều cầu thủ gạo cội đã đánh bại Man Utd một cách tâm phục khẩu phục.

Ngay trong hiệp 1 của trận đấu, đội bóng vùng Teesside đã vươn lên dẫn trước 3-0. Gaizka Mendieta là người mở điểm trước khi Jimmy Floyd Hasselbaink và Yakubu thay nhau nhấn chìm đoàn quân của Sir Alex Ferguson.

Sang hiệp 2, Man Utd thua thêm một bàn nữa. Pha đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống 1-4 của Cristiano Ronaldo chỉ mang tính chất gỡ gạc lại chút thể diện cho Quỷ Đỏ.

Chelsea 5-0 Man Utd (1999)

Ngày 3/10/1999, một Man Utd bất bại từ đầu mùa hành quân đến sân nhà Chelsea với hi vọng nối dài thành tích này. Tuy nhiên tất cả đã sụp đổ từ phút đầu tiên của trận đấu với pha làm bàn nhanh như điện của Gustavo Poyet.

Sang đầu hiệp 2, mọi thứ chính thức kết thúc khi Poyet có bàn thắng thứ 2 cho riêng mình, nâng tỉ số lên 3-0. Man Utd chống đỡ một cách hời hợt và phải nhận thêm 2 bàn thua nữa trước khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.

Đây là một trong những thất bại nặng nề nhất của Man Utd dưới thời Sir Alex Ferguson. Dù vậy, Quỷ đỏ vẫn vô địch Ngoại hạng Anh trong mùa giải năm đó với khoảng cách 18 điểm cao hơn đội xếp thứ 2.

Newcastle 5-0 Man Utd (1996)

Trận thua 0-5 trước Newcastle năm 1996 cũng là một thất bại muối mặt nhưng không ảnh hưởng đến thành tích cuối cùng của Man Utd. Năm đó, Newcastle rất mạnh với những hảo thủ như Alan Shearer hay David Ginola. Chính bộ đôi này đã ghi bàn khiến Quỷ Đỏ phơi áo trên sân khách.

Man Utd 1-4 Liverpool (2009)

Tiếp đón đối thủ trực tiếp Liverpool trên sân nhà, Man Utd có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Cristiano Ronaldo trên chấm phạt đền. Tuy nhiên đó là tất cả những gì đoàn quân của Sir Alex Ferguson làm được trong trận đấu đáng quên ấy.

Fernando Torres gỡ hòa cho đội khách trước khi lần lượt Steven Gerrard, Fabio Aurelio và Andrea Dossena hoàn tất màn lội ngược dòng không tưởng. Đến giờ, thất bại này có lẽ vẫn ám ảnh cá nhân Nemanja Vidic khi anh chính là người mắc lỗi để Torres ghi bàn trước khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài trong hiệp 2.

Torres từng là nỗi ám ảnh của Vidic và CĐV Man Utd

Brentford 4-0 Man Utd (2022)

Tuần đầu của HLV Erik ten Hag tại Man Utd là chuỗi thất vọng. Sau thất bại 1-2 trước Brighton trong trận mở màn, ông và học trò tiếp tục phơi áo trước Brentford. Lần này, họ để đối phương ghi tới 4 bàn vào lưới ngay trong hiệp 1 và hoàn toàn không thể hiện mong muốn chống trả trong hiệp 2.

Sau trận, Ten Hag bắt cầu thủ Man Utd chạy 14 km và xem đi xem lại trận đấu để không mắc sai lầm tương tự. Ngay ở trận tiếp theo, Quỷ đỏ thắng Liverpool 2-1 trên sân Old Trafford.

Man Utd 1-6 Tottenham (2020)

Đây là trận đấu Man Utd khởi đầu tốt nhưng bị đối phương lấn át trong giai đoạn còn lại. Bruno Fernandes đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước chỉ 2 phút sau khi bóng lăn, nhưng đây lại là khởi nguồn cho một thảm họa anh và đồng đội phải nhận sau đó.

Tanguy Ndombele gỡ hòa cho Tottenham trước khi Son Heung-min khiến cả Old Trafford chết lặng bằng bàn thắng đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Tấm thẻ đỏ của Anthony Martial khiến hi vọng lật ngược tình thế của Man Utd tan thành mây khói.

Chứng kiến các học trò dần vỡ trận, Ole Gunnar Solskjaer bất lực trên băng ghế huấn luyện. Những bàn thắng của Harry Kane và Serge Aurier như xát thêm muối vào nỗi đau của ông và CĐV Man Utd.

Man Utd 0-5 Liverpool (2021)

Sau những điểm sáng đầu mùa 2020-2021, Man Utd phải đón nhận chuỗi trận thua liên tiếp trước các đối thủ từ mạnh đến yếu. Trong đó, màn tiếp đón Liverpool vào giai đoạn cuối tháng 10 được mô tả là "vết nhơ" khó xóa bỏ trong lịch sử đội bóng.

Hàng phòng ngự không thể ngăn cản Naby Keita, Diogo Jota và Mohamed Salah thay nhau phá lưới. Trong khi Cristiano Ronaldo bất lực đến mức không giữ được bình tĩnh, dẫn đến hành động xấu xí với Curtis Jones bên phía đội khách.

Trận thua này được xem là giọt nước tràn ly khiến BLĐ Man Utd không còn tin tưởng vào Ole Gunnar Solskjaer.

Man Utd 1-6 Man City (2011)

Năm 2011, Man City vươn mình trở thành ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch nhờ nguồn tài chính dồi dào từ ông chủ Ả Rập. Chiến thắng 6-1 ngay trên sân người hàng xóm Man Utd thể hiện rõ tầm vóc cũng như tham vọng của họ.

Trong trận đấu năm ấy, Mario Balotelli mở điểm cho đội khách và thực hiện màn ăn mừng nổi tiếng "Why Always Me". Vào thời điểm Jonny Evans bị đuổi khỏi sân, mọi thứ chính thức tuột khỏi tầm kiểm soát của Sir Alex Ferguson.

Trận thua này càng trở nên cay đắng khi vào cuối mùa, Man Utd thua chỉ số phụ Man City nên đành ngậm ngùi về nhì chung cuộc.

Liverpool 7-0 Man Utd (2023)

Đây là thời điểm các CĐV Man Utd kỳ vọng cao nhất vào chiến thắng trên sân Anfield sau nhiều năm chỉ hòa và thua Liverpool tại đây. Tuy nhiên, Quỷ đỏ lại khiến người hâm mộ thất vọng.

Man Utd vừa trải qua đêm kinh hoàng trước Liverpool tại Anfield

Đoàn quân của HLV Erik ten Hag chơi không tệ trong hiệp 1 nhưng lại đánh mất chính mình trong hiệp 2. Những bước chân rệu rã không thể chống lại sức ép khủng khiếp từ đối thủ nên những bàn thua liên tiếp ập đến. Khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, Quỷ Đỏ chính thức nhận thất bại tồi tệ nhất lịch sử đội bóng.

Man Utd kém cỏi đến mức HLV Ten Hag phải thốt lên với báo chí: "Đây không phải là Man Utd. Thật thiếu chuyên nghiệp". Không rõ ông thầy người Hà Lan sẽ bắt các học trò của mình chạy bao nhiêu km và xem lại trận đấu bao nhiêu lần sau trận thua này.

TRỌNG ĐẠT