Tổng công ty Điện lực miền Bắc diễn tập phòng chống thiên tai, xử lý sự cố

“Những kinh nghiệm trong buổi diễn tập sẽ giúp các đơn vị củng cố kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp, đánh giá và lựa chọn phương án tốt nhất để khắc phục nhanh hậu quả, sự cố do thiên tai, kịp thời khôi phục điện cho khách hàng, nâng cao độ tin cậy và sự hài lòng của khách hàng; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra,…”, Phó Tổng giám đốc EVNNPC nhấn mạnh.