Tổng bí thư chúc Tết người dân ở phố đi bộ Hồ Gươm

Trước thời khắc bước sang năm mới, thư thái thả bước bên hồ Gươm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện, ân cần thăm hỏi, chúc Tết bà con nhân dân và du khách.

21h ngày 15/2 (30 Tết), trước thời khắc giao thừa, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hà Nội.

Tổng bí thư và lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ.

Tổng bí thư cũng đến dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, tưởng nhớ công ơn các vị tiên hiền, tiên liệt, các liệt tổ, liệt tông đã dày công xây dựng và bảo vệ non sông đất nước, Thủ đô Thăng Long - Hà Nội để con cháu ngày nay được chung hưởng thái bình, độc lập, tự do.

Tổng bí thư đi dạo hồ Gươm.

Tổng bí thư cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những thành tựu to lớn đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc.

Trong không khí ấm áp của thời khắc sắp bước sang năm mới, thư thái đi bộ bên bờ Hồ Gươm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với các cụ già, trẻ em, công nhân môi trường... ân cần thăm hỏi, chúc Tết nhân dân và du khách.

Tổng bí thư bế em nhỏ bên Bờ Hồ.

Tổng bí thư trò chuyện thân mật với người dân.

