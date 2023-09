Tóm gọn bố vợ của trùm ma tuý Tàng Keangnam

Lúc 11h15 ngày 21/9, thực hiện phương án được Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La phê duyệt, Công an huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Sơn La bắt giữ thành công đối tượng truy nã Giàng A Đua (SN 1964) trú tại bản Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La). Giàng A Đua là bố vợ của trùm ma túy Tàng Keangnam.

Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng ngắn (loại súng quân dụng), 1 băng đạn, 7 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng).

Giàng A Đua và tang vật.

Giàng A Đua đã có 3 quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm, cùng về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” của Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Giàng A Đua có 2 con đẻ cùng cư trú tại bản Tà Dê là Giàng A Chứ (SN 1982) và Giàng A Vấu (Váu, SN 1989) - đều là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cả Chứ và Vấu đang lẩn trốn.

Quá trình bắt giữ, di lý Giàng A Đua, Giàng A Chứ và Giàng A Vấu từ trên rừng nổ súng đe dọa lực lượng vây bắt nhằm giải cứu cho Đua. Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La kịp thời chỉ đạo các lực lượng phong tỏa, kiểm soát hiện trường, làm chủ tình hình, không để các đối tượng khác và người thân chống đối, cản trở. Đến 14h, cơ quan chức năng đã di lý Đua từ trong rừng về trụ sở Công an huyện Vân Hồ an toàn và ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn.

Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Huyện ủy Vân Hồ khen thưởng Ban Chuyên án và các lực lượng tham gia bắt giữ thành công Giàng A Đua.

Cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Huyện ủy Vân Hồ và các cơ quan chức năng tổ chức gặp mặt động viên, thưởng nóng Ban Chuyên án và lực lượng tham gia bắt giữ thành công Giàng A Đua.

Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ thời gian qua không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đấu tranh thành công với đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Giàng A Đua. Đồng thời, yêu cầu lực lượng kiên trì thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, trong đó có công tác vận động, truy bắt các đối tượng truy nã tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.