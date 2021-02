Tôi không mừng tuổi bằng tiền từ 10 năm nay

(VTC News) -

“Hay”, “Rất hay”, “Tôi đồng ý”… là những bình luận phổ biến dành cho bài viết “Tết này tôi kiên quyết không cho con nhận lì xì”.

Độc giả Hoàng Tuyết viết: “Mình cũng thấy rất áp lực về chuyện này. Cả năm trời công kia việc nọ đều phải chu toàn, cứ phải gồng mình lên lo cho chu đáo. Tết đến, phát hoảng với lượng tiền mừng tuổi không hề nhỏ. Mình cùng chia sẻ vấn đề này, nếu được sự đồng tình, chúng ta nhất loạt thực hiện, nếu thành công thì đây là một cải cách lớn góp phần cho Tết đoàn viên thêm ý nghĩa. Biết đâu khi không phải chịu áp lực của quà mừng tuổi bằng tiền này mà mọi người gặp nhau thoải mái và thân tình hơn”.

Độc giả Tuấn Anh chia sẻ: “Nhà tôi đã làm thế được gần 10 năm rồi, không nhận mừng tuổi, và cũng không mừng tuổi người khác. Lúc đầu bọn trẻ và những người thân, họ hàng nhiều người không thích, nhưng vài năm thì họ quen dần. Bọn trẻ cũng không thắc mắc gì hết.

Mừng tuổi bằng tiền cho trẻ con ngày Tết là phong tục ở nhiều nước phương Đông.

Cơ bản vì tôi không muốn trẻ nhận tiền không có lý do chính đáng, và có sự so sánh người này mừng nhiều, người kia mừng chúng ít, rồi sau Tết lại phải thuyết phục chúng giao tiền lại, vì không dám để chúng giữ tiền nhiều (trong khi về lý, đó là tiền của trẻ, bố mẹ không có quyền can thiệp).

Việc lì xì ngày trước có thể là phong tục đẹp, nhưng không còn đẹp ở hiện tại. Không thể lấy lý do vì nó là truyền thống đẹp ngày xưa để níu giữ khi hiện tại nó xấu xí. Cái gì không còn giá trị tốt đẹp thì nên mạnh dạn bỏ đi. Và những người tiên phong như tôi và bạn sẽ có thể vấp phải sự phản đối, nhưng sự thay đổi nào cũng cần có những người tiên phong. Nếu không có những người dám thay đổi đầu tiên, xã hội sẽ mãi lạc hậu”.

Một độc giả ẩn danh cho biết: “Tôi chỉ cho con nhận lì xì người nào mừng 10 nghìn đồng, và tôi cũng mừng trẻ con 10 nghìn đồng, như vậy đã mấy năm nay rồi. Thật là nhẹ nhàng. Mình không cần hỗ trợ về kinh tế và cũng không có khả năng hỗ trợ kinh tế ai nên mừng tuổi chỉ là lấy may thôi mà”.

Còn độc giả Lê Minh Châu nói thẳng: “Trẻ con thì cần tiền để làm gì? Đó là nó cầm hộ cho người lớn thôi. Có lúc mừng tuổi con nít thực tế là sự biếu tiền sếp trá hình, nên chỉ nhà sếp là ủng hộ chuyện cho tiền con nít. Theo tôi, chỉ nên mừng tuổi bố, mẹ và những người già cả gần gũi trong dòng họ. Vì người già mới cần được quan tâm, mừng tuổi bằng tiền, bằng quà, thể hiện sự hiếu thảo của con cháu.

Tết mình không đi đến nhà ai, chỉ tập trung người nhà ăn uống, nên không mừng tuổi gì hết, cũng không cần khách đến nhà mình mừng tuổi cho con, vì mình không muốn nợ nần việc đó”.

“Không biết ở quê các bạn thế nào chứ quê tôi hồi xưa, không biết vì nghèo khó hay sao mà các cụ toàn lì xì bằng bánh hoặc kẹo thôi, kẹo xanh kẹo đỏ, đứa trẻ con nào cũng vui. Bây giờ Tết đến, ai cũng phải ngó trước nhìn sau thấy mệt”, một độc giả ẩn danh bình luận.

