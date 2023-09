(VTC News) -

Tỏi đen tuy được nhiều người biết đến và sử dụng nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về giá trị dinh dưỡng của nó cũng như tác dụng mà nó đem lại cho sức khỏe.

Tỏi đen có tác dụng gì với sức khỏe?

Tỏi đen là sản phẩm cuối cùng của quá trình biến đổi tỏi trắng thông qua sự lên men ở môi trường nghiêm ngặt về nhiệt độ (từ 60 đến 90 độ C) và độ ẩm (từ 80% đến 90%) trong khoảng thời gian kéo dài từ 30 đến 60 ngày.

So với tỏi trắng, tỏi đen có ít allicin (hợp chất hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ngăn ngừa xơ vữa động mạch) hơn nhưng lại nhiều axit amin, dưỡng chất thực vật và các hợp chất chống oxy hóa, do đó giá trị dinh dưỡng cao hơn nhiều so với tỏi trắng.

Ngoài ra, tỏi đen còn chứa nhiều S-Allylcysteine (SAC), hợp chất giúp tối ưu sự hấp thụ allicin trong cơ thể, khiến allicin phát huy tác dụng rất tốt.

Tỏi đen có nhiều công dụng tốt đối với sức khoẻ (Ảnh: Pixabay)

Trong bài viết trên Báo Sức khỏe và Đời sống, dược sỹ Ngô Thị Minh Tâm nêu ra một số lợi ích của tỏi đen đối với sức khỏe như sau.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Tỏi đen có thể giúp hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu, từ đó giúp ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như các triệu chứng, biến chứng tiểu đường, rối loạn chức năng thận…

Giảm nguy cơ bệnh tim mạch

Tỏi đen được chứng minh có tác dụng hỗ trợ hạ cholesterol máu, hỗ trợ giảm mỡ máu, tăng HDL-Cholesterol, do đó có lợi cho hệ tim mạch, đặc biệt là với những người có nguy cơ cao như bị béo phì, mỡ máu cao.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Với chất chống oxy hóa, tỏi đen có thể giúp giảm viêm trong cơ thể, cải thiện trí nhớ và hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về nhận thức như Alzheimer và Parkinson.

Tăng khả năng miễn dịch

Tỏi đen có tác dụng tăng cường sức đề kháng, do đó được dùng cho người ốm lâu ngày, sức khỏe bị suy kiệt.

Bảo vệ gan

Việc ăn tỏi đen đúng cách có thể giúp bảo vệ gan khỏi tổn thương do tiếp xúc thường xuyên với thuốc men, hóa chất, vi trùng và rượu…

Ăn tỏi đen đúng cách

Dù có giá trị dinh dưỡng quý giá, tỏi đen chỉ thực sự phát huy tác dụng khi được sử dụng đúng cách. Bạn có thể tham khảo một trong những cách sau đây:

Sử dụng trực tiếp: Các nhà khoa học Nhật Bản đã chỉ ra rằng đối với người trưởng thành ăn từ 1 - 3 củ tỏi được lên men mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe. Lưu ý, để tỏi có thể phát huy được hết công dụng thì nên ăn riêng thay vì kết hợp với các món khác. Ngoài ra, bạn cũng có thể ép 3 - 6gr tỏi được lên men thành nước ép tỏi nguyên chất để sử dụng.

Ngâm với rượu nếp không cồn: Mỗi ngày uống 1 lần, mỗi lần 50ml.

Ngâm với mật ong: Ngâm 125 - 150gr tỏi đen đã bóc vỏ cùng với mật ong trong lọ thủy tinh và sử dụng sau khoảng 3 tuần. Đây là cách sử dụng tỏi lên men được đánh giá cao với khả năng điều trị cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng... hiệu quả.