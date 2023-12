Toàn cảnh AI tạo sinh và mô hình ngôn ngữ lớn tại Zalo AI Summit 2023

(VTC News) -

Với sự bùng nổ của cuộc cách mạng về trí tuệ nhân tạo, ngày càng nhiều công nghệ đột phá đã ra đời. Bằng cách khám phá những khả năng không giới hạn của AI, trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) đang là không gian lý tưởng cho nhiều công trình nghiên cứu và ứng dụng.

Nắm bắt xu hướng đó, Zalo AI Summit 2023 với chủ đề “Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tạo sinh” sẽ thảo luận về Generative AI, đồng thời cập nhật những công trình ứng dụng dành cho người Việt.

Zalo AI Summit năm nay sẽ thảo luận về những chủ đề “nóng” nhất của ngành, cung cấp góc nhìn đa chiều về Generative AI và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) dành cho tiếng Việt. Khách mời của Zalo AI Summit 2023 cũng chính là những chuyên gia hàng đầu đang công tác trong và ngoài nước.

TS. Võ Đức Khánh - Kiến trúc sư giải pháp AI đang công tác tại tập đoàn NVIDIA, được biết đến với vai trò là kiến trúc sư giải pháp AI/CUDA cho chương trình đô thị thông minh Metropolis của NVIDIA. Tham gia chia sẻ tại Zalo AI Summit năm nay với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong giai đoạn 2023 - 2024 - Generative AI in 2023 - 2024", ông Khánh sẽ mang đến bức tranh tổng quan về xu hướng Generative AI trong thời gian qua.

PGS. Trần Thanh Long, Phó trưởng khoa, Giám đốc nghiên cứu, khoa Khoa học máy tính, ĐH Warwick (Vương Quốc Anh), là chủ nhân của nhiều bài báo tại các hội nghị và tạp chí AI hàng đầu, đồng thời nhận được một số giải thưởng quốc tế danh giá. Tham gia Zalo AI Summit 2023, ông Long sẽ chia sẻ về chủ đề: “Các tác nhân LLM: Tương lai của AI? - LLM Agents: The Future of AI?”

TS. Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc khoa học tại Zalo AI, là người chịu trách nhiệm chính mảng mô hình ngôn ngữ lớn và xây dựng hệ thống tự động trả lời câu hỏi cho các sản phẩm Generative AI tại Zalo. Tại sự kiện năm nay, ông Sơn sẽ trình bày về chủ đề “Phát triển của các mô hình ngôn ngữ lớn tại Việt Nam - The development of Large Language Models in Vietnam”.

GS. Nguyễn Lê Minh - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Interpretable AI ở Viện khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST), có khoảng 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực công nghệ và AI.

Tại sự kiện lần này, Giáo sư Minh sẽ trình bày về chủ đề “VMLU: Bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt cho các mô hình ngôn ngữ lớn - VMLU: A Benchmarking Suite for Vietnamese LLMs” vừa được Zalo AI phối hợp với JAIST công bố gần đây nhằm đánh giá khả năng hiểu và vận dụng ngôn ngữ tiếng Việt của các mô hình Generative AI hiện nay, qua đó cho thấy hiện trạng của các mô hình ngôn ngữ lớn dành cho tiếng Việt.

TS. Châu Thành Đức - Trưởng bộ phận nghiên cứu Zalo AI Lab, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và cũng là Giảng viên trường ĐH Khoa học tự nhiên. Tiến sĩ Đức sẽ đồng hành cùng Giáo sư Minh để cùng chia sẻ về VMLU.

Ngoài ra, sự kiện cũng sẽ là nơi trao giải cuộc thi Zalo AI Challenge 2023. Cuộc thi năm nay đã thu hút sự tham dự của gần 1,000 đội thi ở cả 3 đề thi xoay quanh chủ đề Generative AI. Ngoài tổng giá trị giải thưởng tiền mặt lên đến 15,000USD, Zalo AI Challenge 2023 còn nhận được sự đồng hành từ Intel và Leadtek với tổng giá trị sản phẩm tài trợ lần lượt là 16,000USD và 6,000USD.

Cụ thể, quán quân của cuộc thi năm nay ngoài nhận về 3,500USD tiền mặt còn có bộ quà tặng từ Intel gồm 01 Bộ công cụ Intel® NUC với Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 11 và 01 Máy ảnh cảm biến độ sâu Intel® RealSense™ D415 và sở hữu thêm 01 card đồ họa LEADTEK NVIDIA RTX A4500 20GB. Đội Á quân, ngoài giải thưởng 1,500USD tiền mặt, còn sẽ nhận thêm bộ quà tặng từ Intel nói trên. Các đội lọt vào top 5 ở mỗi bộ đề thi, cũng sẽ nhận được quà tặng từ nhà tài trợ Intel.

Một góc sự kiện Zalo AI Summit năm trước.

Trải qua 7 năm tiên phong tổ chức, Zalo AI Summit đã trở thành “địa chỉ” quen thuộc với các “tín đồ” ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo. Kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2017, sự kiện đã góp phần truyền cảm hứng cho xu hướng hội nhập của Việt Nam vào làn sóng AI trên thế giới, thúc đẩy những sản phẩm công nghệ AI phục vụ cho người Việt.

Zalo AI Summit 2023 sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng thứ bảy, ngày 16/12/2023, tại VNG Campus, khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM. Sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh thông tin chính thức của Zalo, dự kiến sẽ thu hút hơn 400 khách mời tham gia. Thông tin chi tiết về sự kiện & đăng ký vé mời, vui lòng truy cập: https://summit.zalo.ai/