Tình yêu cảm động của chàng trai gốc Việt và cô gái Mỹ liệt nửa người

Sau một tai nạn xe hơi năm 6 tuổi, Bri Scalesse bị tổn thương tủy sống nghiêm trọng. Cô bị liệt nửa người và phải ngồi xe lăn hết phần đời còn lại.

"Mọi thứ như vỡ vụn. Tôi biết rằng chiếc xe lăn không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống, nó còn thay đổi cách mọi người nhìn nhận, đánh giá về tôi", cô nói với Truly.

Trong thời gian dài sau tai nạn, Bri đã sống với nỗi mặc cảm. Trên mạng xã hội, cô không bao giờ đăng ảnh phần thân dưới cũng như chiếc xe lăn. Trên ứng dụng hẹn hò, cô gái 26 tuổi không đề cập đến tình trạng khuyết tật của mình.

Cho đến một ngày, Bri gặp Sheldon Nguyen (29 tuổi), chàng trai gốc Việt đã giúp cô học cách yêu bản thân, yêu những khiếm khuyết của chính mình để bắt đầu cuộc sống mới.

Bri Scalesse và Sheldon Nguyen đã hẹn hò được hai năm.

Yêu và đừng phán xét

Bri và Sheldon biết nhau thông qua một ứng dụng hẹn hò vào năm 2019. Trước đó, Bri từng có những trải nghiệm không mấy vui vẻ với loại ứng dụng này.

Bên cạnh những người không phù hợp, cô còn thường gặp phải đối tượng chỉ hỏi các câu hỏi kỳ lạ về cơ thể, đời sống tình dục của mình.

Thế nhưng, Bri lại có ấn tượng rất tốt với Sheldon, chàng trai được cô miêu tả "ngầu, đẹp trai" trong lần gặp đầu tiên. Cả hai đã thực sự bị thu hút bởi vẻ ngoài, phong cách thời trang của đối phương.

Sau ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, hai người tiếp tục giữ liên lạc và thường xuyên gặp gỡ nhau. Tình cảm cứ thế lớn dần, càng ngày họ càng cảm thấy gắn bó và muốn ở bên đối phương.

Đôi trẻ thường xuyên chia sẻ hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc bên nhau lên mạng xã hội.

"Tôi chưa từng nghĩ đến việc hẹn hò với một người khuyết tật. Đã có một chút do dự chỉ vì đó là điều quá mới mẻ. Thế nhưng, mỗi khi ở bên nhau, cả tôi và cô ấy đều rất thoải mái. Thậm chí nhiều lúc chúng tôi còn quên mất sự tồn tại của chiếc xe lăn", Sheldon kể.

Sau hai năm hẹn hò, giờ đây, chàng trai 29 tuổi đã có thể tự tin khẳng định mình và bạn gái là một đôi hoàn hảo.

"Mọi người thường nói rằng trái dấu thì hút nhau, chúng tôi có lẽ là minh chứng cho điều đó. Tôi là người rất tỉ mỉ, quan tâm những chi tiết nhỏ. Còn cô ấy lại là người thích đi đây đi đó, làm những điều lớn lao. Tôi nghĩ đó là sự cân bằng hoàn hảo".

Mỗi lần Sheldon nắm tay Bri và bước đi trên đường phố, họ thường xuyên bắt gặp ánh mắt tò mò, nghị kỵ từ những người xung quanh. Thế nhưng, Sheldon chưa bao giờ buông tay người yêu. Khi bước tới những bậc cầu thang, anh nhẹ nhàng bế bổng Bri khỏi chiếc xe lăn.

"Chúng tôi đang chứng minh rằng tình yêu của mình cũng bình thường như mọi cặp đôi khác. Không có gì kỳ lạ khi hai người khuyết tật yêu nhau hay một người khuyết tật hẹn hò với người bình thường nên hãy cứ yêu thôi và đừng phán xét", Bri nói.

"Yêu và đừng phán xét" là thông điệp mà cả hai muốn truyền tải khi chia sẻ chuyện tình yêu của mình lên mạng xã hội.

"Tôi đặt tên cho chiếc xe lăn của mình"

Ngay từ khi còn nhỏ, Bri đã mơ ước một ngày được khoác những bộ đồ rực rỡ và sải bước trên sàn catwalk. Ước mơ lớn dần theo năm tháng bất chấp vụ tai nạn kinh hoàng năm 2001 đã gần như cướp đi đôi chân của cô.

"Mọi người nói rằng tôi quá nhỏ bé để trở thành người mẫu, thậm chí có những người đã nói thẳng rằng cơ thể của một người tàn tật sẽ chẳng có gì hấp dẫn".

Bri nhớ lại vào những năm 2000, người mẫu chủ yếu cao, gầy, trắng. Thỉnh thoảng có sự xuất hiện của người mẫu ngoại cỡ, da màu, sống sót sau chấn thương hay đang chiến đấu với bệnh tật bên trong cơ thể. Thế nhưng, tuyệt nhiên không có ai khuyết tật một cách rõ ràng.

"Tôi chưa bao giờ thấy một người mẫu nào ngồi xe lăn. Trong tôi lúc đó đã nảy sinh một khát vọng mãnh liệt: Khao khát bản thân và cộng đồng khuyết tật được chấp nhận. Tôi muốn mọi người thấy một hình ảnh khác của người khuyết tật: mạnh mẽ, gợi cảm và thú vị".

Sau khi chuyển đến New York vào năm 2017, Bri bắt đầu vừa học cao học vừa tìm kiếm cơ hội trở thành người mẫu. Hai năm sau đó, nỗ lực của cô đã được đền đáp. Bri cùng chiếc xe lăn của mình đã xuất hiện trên sàn catwalk của New York Bridal Week và New York Fashion Week 2019.

Bri Scalesse mong muốn truyền động lực, niềm lạc quan sống thông qua câu chuyện theo đuổi ước mơ làm người mẫu của mình.

"Khoác lên mình một bộ váy lớn, tôi nhìn thẳng vào máy quay, tay lắc lư theo tiếng nhạc trong khi cố điều khiến chiếc xe lăn. Tôi từng tưởng tượng mình sẽ run và hồi hộp, nhưng không, khoảnh khắc đó tôi lại rất bình tĩnh và tập trung", nàng mẫu nhớ lại lần đầu catwalk.

Bạn trai Sheldon đã hỗ trợ Bri rất nhiều khi cô theo đuổi ước mơ làm người mẫu. Anh thường đưa cô đến các buổi trình diễn, chụp quảng cáo, chăm chút từ trang phục cho đến mái tóc, lớp trang điểm của người yêu.

Từ khi đại dịch bùng phát, cả hai dành nhiều thời gian ở bên nhau. Sheldon cũng bắt đầu học chụp ảnh và trở thành nhiếp ảnh gia của riêng Bri.

Sau nhiều năm sống trong mặc cảm, Bri giờ đây đã học được cách tự yêu bản thân và chấp nhận những khiếm khuyết của chính mình. Trên mạng xã hội, cô thoải mái khoe ảnh chụp ngồi trên chiếc xe lăn. Trên đường phố, cô tự tin nắm tay bạn trai mà chẳng còn ngần ngại gì.

"Chiếc xe lăn giờ đây không còn là thiết bị y tế nữa mà đã trở thành một phần của tôi. Tôi còn đặt tên cho nó là Aphrodite - nữ thần Hy Lạp tượng trưng cho tình yêu, sắc đẹp và niềm vui", Bri nói.