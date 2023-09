Tỉnh nào có đường bờ biển ngắn nhất nước ta?

B

2014

Năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An ở Ninh Bình được UNESCO công nhận Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, đáp ứng được 3 tiêu chí về văn hóa, vẻ đẹp thẩm mỹ, địa chất - địa mạo.

Đây chính là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á. Quần thể danh thắng Tràng An gồm 3 khu vực liền kề nhau là di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, khu danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động và rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư.