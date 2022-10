Tính năng ít người biết của Android có thể giúp bạn tìm lại điện thoại bị mất

(VTC News) -

Không chỉ người dùng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android, bất cứ ai cũng có thể bị mất thiết bị di động của mình và đó thực sự là kịch bản khủng khiếp. Nếu bạn từng không may phải trải nghiệm việc mất điện thoại thì chắc hẳn bạn sẽ hiểu được khả năng tìm thấy hoặc khôi phục lại dữ liệu là rất thấp, đặc biệt là khi bạn để mất nó ở một nơi công cộng.

Tất nhiên, có thể có những người tốt bụng cố gắng tìm cách trả lại thiết bị cho bạn nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được những người như vậy. Hiện nay, người dùng Android có thể phần nào bớt phụ thuộc vào lòng tốt của một người lạ nào đó bằng một tính năng trên điện thoại mà không phải ai cũng biết.

Người dùng có thể cài đặt tính năng tìm điện thoại thông qua hỗ trợ của Google Maps.

Những người đang sử dụng các phiên bản Android đời mới hơn có thể bật tính năng “Find My Device” để theo dõi điện thoại của mình qua Google Maps. Tính năng này cho phép thiết bị phát ra âm thanh để chủ sở hữu có thể tìm điện thoại dễ dàng hơn nếu ở một khoảng cách đủ gần. Trong trường hợp xấu nhất, Find My Device cũng có thể xóa toàn bộ dữ liệu trên điện thoại nếu không thể khôi phục được. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn duy nhất của bạn. Có một tính năng an toàn khác của Android mà khách hàng có thể cân nhắc kích hoạt trong khi “dế yêu” vẫn thuộc quyền sở hữu của bạn để gia tăng tỷ lệ lấy lại điện thoại trong trường hợp bị mất.

Sử dụng màn hình khóa của thiết bị

Sử dụng màn hình khóa để thể hiện thông tin về chủ sở hữu.

Một số kiểu điện thoại Android cho phép người chủ sở hữu cài đặt để soạn trước một tin nhắn ngắn và khi màn hình điện thoại bị khóa, tin nhắn sẽ được hiển thị trên màn hình khóa ấy. Về cơ bản, bạn có thể nhập bất cứ thứ gì bạn muốn trong tin nhắn, nhưng vì lợi ích của việc gắn nhãn thiết bị với tên của mình (giống như việc viết tên lên sách vở). Đây là một tính năng tốt có thể được sử dụng để lấy lại thiết bị của bạn nếu nó bị mất.

Để chuẩn bị cho những trường hợp xấu như khi không xác định được vị trí điện thoại, bạn sẽ muốn sử dụng tin nhắn trên màn hình khóa để hiển thị thông tin giúp ai đó có thể liên hệ với bạn để trả lại điện thoại. Thông tin đó có thể bao gồm những thứ như địa chỉ email, phương tiện truyền thông xã hội hoặc một phương thức liên lạc thường xuyên được sử dụng khác.

Thông tin hiển thị có thể bao gồm nđịa chỉ email, mạng xã hội hoặc số điện thoại.

Trên hầu hết các kiểu điện thoại Android, bạn có thể tìm thấy tùy chọn tin nhắn trên màn hình khóa bằng cách đi tới Cài đặt, chọn Hiển thị, sau đó thêm văn bản bằng cách chạm vào tùy chọn Màn hình khóa trong menu Màn hình khóa. Tùy thuộc vào nhà sản xuất điện thoại của bạn, tên menu có thể được thể hiện hơi khác nhau hoặc thậm chí có thể nằm ở vị trí khác trong cài đặt. Một cách nhanh hơn để kiểm tra xem tính năng này có khả dụng trên thiết bị của bạn hay không là tìm kiếm "tin nhắn trên màn hình khóa" hoặc thứ gì đó tương tự trên thanh tìm kiếm trong ứng dụng Cài đặt.

Đừng lo nếu bạn không có tính năng này

Nhiều ứng dụng trên Cửa hàng Play cũng cho phép người dùng mở rộng tính năng tìm điện thoại theo sở thích.

Các thương hiệu điện thoại Android thường cung cấp cho người dùng của họ một vài tính năng tương tự như việc để lại lời nhắn trên màn hình khóa. Tuy nhiên, khả năng thêm văn bản vào màn hình khóa không phải là thứ có sẵn trên tất cả các thiết bị.

Thay vì sử dụng cài đặt của điện thoại thông minh Android để nhập chi tiết liên hệ, bạn có thể sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba để tận dụng các tính năng hữu ích của chúng. Có những ứng dụng tin nhắn trên màn hình khóa như Heynote mà bạn có thể tải xuống và cài đặt một cách dễ dàng từ Cửa hàng Play, các ứng dụng này cho phép bạn quyết định kiểu đăng tin nhắn và áp dụng nó làm hình nền màn hình khóa. Tương tự, bạn cũng có thể sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh như Picsart để thiết kế hình nền riêng cho màn hình khóa với hình ảnh và thông tin liên lạc của bản thân.

Sử dụng nền màn hình khóa có thông tin liên hệ của bạn có thể có lợi khi bạn bị mất điện thoại Android và bạn muốn bất kỳ ai nhặt được điện thoại này biết cách liên lạc với bạn. Tuy nhiên, nó cũng mang lại một số rủi ro khi bất cứ ai cũng có thể thấy được những thông tin cá nhân mỗi khi nhìn vào màn hình điện thoại của bạn.

Để đảm bảo an toàn, hãy hạn chế chia sẻ địa chỉ nhà riêng hoặc cơ quan của bạn. Thay vào đó, chọn một phương tiện trực tuyến để liên hệ, đặc biệt là trên các nền tảng và dịch vụ cho phép bạn dễ dàng ngừng liên lạc với họ trong tương lai sau khi họ trả lại điện thoại, chẳng hạn như địa chỉ email hoặc tên tài khoản Twitter, Instagram của bạn.