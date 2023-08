Tình cờ phát hiện ung thư sau khi bị râu tôm chọc vào ngón tay

Bệnh nhân là bà H.T.M, 54 tuổi, tiền sử khỏe mạnh. Người phụ nữ này cho biết sau khi bị râu tôm chọc vào tay, đau đớn, sưng nề, bà đi chích rạch tháo mủ tại phòng khám tư. Sau vài ngày, bà lại đi khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh, phát hiện bạch cầu, tiểu cầu tăng cao. Bên cạnh đó, bà còn có biểu hiện lâm sàng lách to.

Đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) khám, bà M. được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tủy mạn (ung thư máu mạn tính). Sau đợt điều trị, bà được bác sĩ cho ra viện, uống thuốc tại nhà và tái khám thường xuyên theo lịch hẹn.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Nhật, Phó trưởng khoa Điều trị hoá chất, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết nhiều trường hợp tình cờ phát hiện mắc ung thư máu mạn tính khi khám, xét nghiệm tầm soát sức khỏe hoặc khi đi khám vì một lý do liên quan.

Vì thế, bác sĩ Nhật khuyên người dân khi có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ cần đi khám ngay. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cũng rất quan trọng để kiểm soát cơ thể và phát hiện bệnh ở giai đoạn “mầm mống”.

Bên cạnh những trường hợp phát hiện bệnh ung thư máu dù không biểu hiện gì, có những ca bệnh có triệu chứng lâm sàng khá rõ.

Điển hình là bệnh nhân P.V.T, bị mệt mỏi, sốt, da xanh nhợt nhạt, có nhiều nốt xuất huyết trên da và chảy máu, đi khám phát hiện mắc bạch cầu tủy cấp (ung thư máu cấp tính). Hiện anh đang điều trị tại khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Tiên lượng chung với thể bệnh này khá xấu.

Triệu chứng ung thư máu cấp tính tùy thuộc vào thời điểm và thể bệnh, có thể bao gồm:

- Sốt kéo dài, dễ nhiễm trùng, ra nhiều mồ hôi đêm.

- Gầy sút cân nhanh, xanh xao, mệt mỏi.

- Gan to, lá lách to, hạch to, phì đại lợi, đau xương.

- Xuất huyết trên da hay chảy máu khó cầm…

Với ung thư máu mạn tính, các triệu chứng khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn bệnh và thể bệnh: Giai đoạn đầu của bệnh có thể có các triệu chứng như mệt mỏi, gầy sút cân, mất ngủ, ra nhiều mồ hôi trộm…, cũng có trường hợp không có triệu chứng như trường hợp bệnh nhân M. nêu trên.

Ở giai đoạn bệnh tiến triển hoặc giai đoạn muộn, các triệu chứng của bệnh thường biểu hiện rõ hơn như thiếu máu, gan lách to, hạch to, thậm chí cả biểu hiện của tắc mạch máu do bạch cầu tăng cao hay tình trạng nhiễm trùng tái diễn do suy giảm miễn dịch.

Sau khi có kết quả xét nghiệm máu, nếu nghi ngờ ung thư máu người bệnh sẽ được chỉ định làm thêm xét nghiệm tủy đồ, sinh thiết tủy xương để chẩn đoán xác định bệnh. Đồng thời làm thêm các xét nghiệm di truyền, miễn dịch, chẩn đoán hình ảnh và các xét nghiệm khác để phân loại thể bệnh, giai đoạn bệnh, phân nhóm nguy cơ, theo dõi điều trị.