Hóc thạch trong trà sữa, bé 21 tháng tuổi bị bại não

GS Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, vừa chia sẻ câu chuyện về bé 21 tháng tuổi bị bại não.

"Gia đình này đi chơi và mua trà sữa. Con trai của họ đòi thử không may hút phải thạch làm tắc đường thở gây ngưng thở. Bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu, giữ được mạng sống nhưng trong tình trạng sống thực vật, chân tay không còn cử động, tất cả cơ gồng cứng, phải cho ăn qua ống thông”, GS Liêm kể.

Kết quả chụp MRI cho thấy não của bé bị teo rất nặng. Bé đang được điều trị theo hướng ghép tế bào gốc, tuy nhiên, rất ít hy vọng.

Thực tế, thạch rau câu rất dễ gây hóc cho trẻ. Tuy nhiên, phụ huynh không biết điều này nên thường xuyên mua thạch cho trẻ ăn. Với hóc dị vật cứng nhỏ, trẻ có cơ may sống sót cao hơn vì dị vật này có thể rơi vào đường thở, không bít hết.

Nhưng với thạch to, mềm, trẻ hóc, sặc sẽ bị bít chặt đường thở, không thể ho ra. Việc gắp cục thạch ra cũng rất khó bởi nó rất trơn. Đó là lý do nhiều trường hợp đã tử vong do hóc thạch. Khi cứu sống được, các bé lại chịu di chứng nặng nề, điển hình là trường hợp bại não này.

Không phải phụ huynh nào cũng biết cách sơ cứu để giúp trẻ nôn ói dị vật, nhiều người đã dùng tay móc họng làm dị vật lọt sâu thêm. Nhiều trường hợp khi tới viện trẻ đã tím tái, tử vong vì nghẹt thở.

Qua trường hợp này, GS Liêm khuyến cáo phụ huynh cần chú ý không cho trẻ nhỏ uống các loại trà sữa hoặc ăn thạch mút.