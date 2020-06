Xe phân khối lớn tông chết người rồi bỏ chạy: Thông tin mới nhất

(VTC News) - Công an quận Tây Hồ đề nghị người dân cung cấp hình ảnh nam thanh niên lái xe phân khối lớn tông chết người đàn ông đang đi bộ sang đường rồi tăng ga bỏ chạy.

(VTC News) - Hình ảnh nhóm học sinh Hà Tĩnh thu nhặt đinh bị rơi trên đường giữa trời nắng trên 40 độ C khiến nhiều người cảm động.

(VTC News) - Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

(VTC News) - Hàng ngàn người dân và lực lượng chức năng ở Nghệ An đang tham gia chữa cháy rừng dưới nắng nóng 40 độ C.

(VTC News) - Đại tá Đinh Văn Nơi - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ được điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang.