Xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con ở Thanh Hóa: Yêu cầu xác minh vi phạm tải trọng

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con khiến 3 người chết, 1 người bị thương ở Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng, đồng thời động viên, thăm hỏi nạn nhân bị thương.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên cao nhất cho công tác cấp cứu nạn nhân bị thương để giảm thương vong, tổ chức điều tiết, bảo đảm giao thông an toàn tại hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người thương vong. (Ảnh: Người lao động)

Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu Công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan (đề nghị sự phối hợp của cơ quan chức năng Bộ Công an nếu cần thiết).

Đặc biệt, công an cần kiểm tra xác minh vi phạm về quá khổ giới hạn, quá tải trọng cho phép của đường bộ, cơi nới kích thước thùng chứa hàng, chở hàng vượt quá khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở của xe tải (nếu có); kiểm tra xác minh vi phạm tốc độ và vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích, ma túy đối với lái xe của cả 2 phương tiện.

Cùng với đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cần chỉ đạo Sở GTVT kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH MTV Vận tải Bình Xuân, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông tại nút giao cắt xảy ra tai nạn, kịp thời cung cấp thông tin liên quan về hạ tầng, tổ chức giao thông, phương tiện, người lái gây tai nạn cho cơ quan công an để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn; xác minh quá trình sát hạch cấp giấy phép lái xe và hồ sơ chứng nhận sức khỏe của lái xe gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Video: Hiện trường xe tải lật, đè chết 3 người trong xe con ở Thanh Hóa

Như VTC News đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h30 ngày 4/6, tại Km 17+800 TL.506 (đường từ Cảng HK Thọ Xuân đi Khu KT Nghi Sơn) thuộc địa phận thôn 6, xã Vân Sơn, Triệu Sơn khiến 4 người thương vong.

Vào thời điểm trên, anh Lương Văn Lâm (SN 1985, xã Hoằng Lưu, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) lái ô tô tải mang BKS 36C-171.15 (Công ty TNHH MTV Vận tải Bình Xuân, thị trấn Nông Cống) đi theo hướng Sao Vàng đi Nghi Sơn.

Khi đến địa phận xã Vân Sơn, xe tải đâm va và lật đè vào ô tô BKS 36A-468.94 do Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, ở thôn 2, xã Xuân Thọ, Triệu Sơn) lái và chở theo 3 người trong xe.

Vụ tai nạn khiến ô tô con bẹp dúm, 3 người chết tại chỗ và 1 người bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Ba người thiệt mạng gồm: anh Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, trú tại xóm 2, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), là người lái xe con Toyota Vios BKS 36A-468.94; bà Lê Thị Binh (SN 1948, trú tại thôn 6, xã Vân Sơn, Triệu Sơn) và chị Lê Thị Út Huệ (SN 1992, trú tại thôn 6, xã Vân Sơn, Triệu Sơn) chết tại chỗ.

Người bị thương là cháu Đỗ Minh Nhật (SN 2014, trú tại thôn 6, xã Vân Sơn, Triệu Sơn).

Vụ việc đang được công an huyện Triệu Sơn điều tra, làm rõ.