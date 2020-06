Xe cứu thương hú còi, container BKS 52R-1125 quyết không cho vượt suốt 15km

(VTC News) - Đại tá Phan Thanh Tám (54 tuổi, quê quán huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đến nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên.

(VTC News) - Trong 2 ngày (26-27/6), Bộ Công an liên tiếp công bố quyết định của Bộ trưởng Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an của 12 tỉnh, thành phố.