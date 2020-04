Trung tá Cao Giang Nam nhận công tác mới tại Công an tỉnh Thái Bình

Trưa 28/4, trả lời PV VTC News, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm Trung tá Cao Giang Nam – Phó trưởng Công an TP Thái Bình đến nhận công tác tại Phòng Tham mưu (PV01) Công an tỉnh Thái Bình và giữ chức Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình có quyết định điều động Trung tá Ngô Trọng Thể - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh về làm Phó Trưởng Công an TP Thái Bình thay Trung tá Cao Giang Nam.

Thượng tá Nguyễn Quốc Vương cho biết thêm, việc điều động bổ nhiệm Trung tá Cao Giang Nam nhận nhiệm vụ mới là việc làm bình thường trong công tác cán bộ chứ không phải vì Trung tá Cao Giang Nam liên quan đến vụ án Đường Dương đang bị khởi tố, điều tra trong thời gian gần đây.

Trung tá Cao Giang Nam được dư luận biết đến trong thời gian qua có liên quan đến việc ra các quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra hồi tháng 11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình), sau đó lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.

Nạn nhân là mẹ con bà Đinh Thị Lý (phường Trần Lãm, TP Thái Bình), bị Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, SN 1971, ở số 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) đánh đập tại phòng tiếp công dân trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình), khiến con trai bà Lý bị tổn hại 15% sức khỏe.

Đường Nhuệ đánh con trai bà Lý tổn hại 15% sức khỏe tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình năm 2014.

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án nêu trên. Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường.

Được biết, Trung tá Cao Giang Nam từng là Đội trưởng Đội 2 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Năm 2014, Trung tá Cao Giang Nam chuyển về Công tác tại Công an TP Thái Bình và giữ chức Phó trưởng Công an TP Thái Bình phụ trách mảng điều tra, đồng thời là Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình cho đến nay.