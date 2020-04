Tìm thân nhân người có hình xăm ‘0975417391 I LOVE YOU’ chết dưới kênh

Ngày 20/4, Công an tỉnh Long An thông báo tìm thân nhân cho người đàn ông được phát hiện chết dưới Kênh KT11, thuộc ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa.

Theo Công an tỉnh Long An, thi thể nạn nhân được phát hiện ngày 13/4. Người này có thể trạng mập, 30 - 35 tuổi, tóc đen cắt ngắn, cao 1m60, áo khoác bên ngoài màu xám, quần dài kaki màu đen, bên trong mặc áo thun ngắn tay màu đen. Bên vai trái có hình xăm “0975417391", “I LOVE YOU”.

Nạn nhân đeo đồng hồ mặt tròn, dây da màu xám, hiệu OMEGA và một xe máy hiệu Yamaha Nouvo RC, BKS: 84D1-177.21, màu đen - đỏ.

"Vậy ai là thân nhân của nạn nhân trên, xin liên hệ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An, địa chỉ: 76 đường Châu Văn Giác, Phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại: 069.3609.170. Khi đến mang theo giấy CMND hoặc giấy tờ khác có dấu vân tay của nạn nhân", Công an tỉnh Long An thông báo.

