Tìm kiếm nam thanh niên rơi xuống hố sâu 250m, phát hiện thêm xác phụ nữ

Sáng 4/3, trả lời VTC News, ông Nguyễn Trung Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn (Hà Giang) cho biết, vào khoảng 13h hôm qua (3/3), lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam thanh niên bị rơi xuống hố sâu vào ngày 23/2. Nạn nhân là anh Sùng Mí Say (19 tuổi, trú tại thôn Tả Lủng B, xã Vẩn Chải, huyện Đồng Văn).

“Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân Say, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình mai táng”, ông Ngọc cho hay.

Theo ông Ngọc, vào khoảng 22h ngày 23/2, Sùng Mí Say cùng người cháu là Sùng Mí Ly (18 tuổi, trú cùng thôn với Say) đi xe máy về nhà. Khi hai người đến con dốc thuộc thôn Tìa Súng (xã Sủng Trái) thì xe bị hết xăng, do phanh không ăn nên xe trôi xuống hố sâu khoảng 2m.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Lúc này, Say soi đèn cho Ly dắt xe lên thì trượt chân rơi xuống hố sâu 250m.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng vào cuộc tìm kiếm nạn nhân. Đến chiều qua (10 ngày sau khi vụ việc xảy ra), lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể anh Say. Đến nay, người cháu của Say cũng ổn định sức khỏe.

Đặc biệt, trong quá trình tìm kiếm nạn nhân Say, vào ngày 25/2, lực lượng chức năng còn phát hiện thi thể một nữ giới ở độ sâu 70m. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân này.

“Cơ quan chức năng đang thu thập chứng cứ để xác định danh tính nạn nhân. Còn thi thể người này đã được chôn cất”, ông Ngọc cho hay.

