Thứ trưởng Công an: Sự hy sinh của 3 chiến sĩ trong vụ Đồng Tâm là tấm gương sáng cho toàn lực lượng

Video: Rùng rợn lời khai nhóm sát nhân do Lê Đình Kình cầm đầu giết hại 3 chiến sĩ công an ở Đồng Tâm

Chiều 14/1, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động Học tập và làm theo gương của 3 chiến sĩ dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Trung tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, sự hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ góp phần quan trọng trong việc bảo vệ bình an, ổn định của đất nước.

"Sự hy sinh của 3 chiến sĩ là tấm gương sáng cho toàn lực lượng noi theo, trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc", Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.

Nói về diễn biến vụ việc ở Đồng Tâm, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 8 quả lựu đạn, nhiều chai bom xăng và tuýp sắt, dao phóng lợn được các đối tượng tập kết dùng để chống trả lực lượng chức năng.

Các đối tượng chuẩn bị khoảng 200 quả bom xăng, dao phóng lợn cùng nhiều vũ khí nguy hiểm khác và tất cả số này tập kết ở nhà Lê Đình Kình.

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.

“Bản chất của vụ việc không phải là cưỡng chế, mà đó là thực hiện bắt giữ các đối tượng phạm pháp, tàng trữ chất nổ, vũ khí nguy hiểm theo đúng quy định của pháp luật.

Tối 8/1, khi biết lực lượng công an chuẩn bị phương án đảm bảo trật tự an toàn tại địa bàn Đồng Tâm, Lê Đình Kình, Lê Đình Công triệu tập cuộc họp bàn để lên phương án tấn công lực lượng chức năng. Khi 3 chiến sĩ công an ngã xuống hố, Lê Đình Doanh đổ xăng xuống hố châm lửa đốt, khiến 3 chiến sĩ hy sinh", Thứ trưởng Bộ Công an nhắc lại vụ việc.

Theo Tướng Quang, nơi 3 chiến sĩ công an ngã xuống là hố kỹ thuật giữa hai căn nhà của Lê Đình Công và Lê Đình Chính, chứ không phải hố hầm chông như một số thông tin trên mạng xã hội.

“Vụ việc này có sự tiếp tay của các thế lực phản động, lưu vong. Theo điều tra, "nhóm đồng thuận" do Lê Đình Kình cầm đầu được sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân khác về tài chính. Trong đó, xác định một nửa số tiền quyên góp này được chia cho bố con Lê Đình Kình, Lê Đình Công để sử dụng.

Các đối tượng phản động, lưu vong còn hỗ trợ "nhóm đồng thuận" chế tạo chất nổ, bom xăng và các vũ khí nguy hiểm khác để chống đối lực lượng chức năng", Thứ trưởng Lương Tam Quang nói.

Theo Trung tướng Lương Tam Quang, thời điểm này, tình hình an ninh tại Đồng Tâm trở lại ổn định. Bộ Công an đang tiếp tục điều tra những cá nhân, tổ chức hậu thuẫn cho việc tấn công lực lượng chức năng của "nhóm đồng thuận", để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn cảnh buổi lễ phát động.

Chiều cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động học tập tấm gương chiến đấu dũng cảm hi sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại xã Đồng Tâm.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, sự dũng cảm, hy sinh quên mình của 3 liệt sĩ đã tô thắm thêm lá cờ truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Tấm gương vì nước quyên thân, vì dân phục vụ, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc mọi nhà của 3 liệt sĩ mãi mãi là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong thời bình.

Trung tướng Đoàn Duy Khương khẳng định, chiến sĩ công an Thủ đô tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng noi gương chiến đấu, dũng cảm, anh dũng hy sinh của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân.

Trước mắt, các đơn vị nghiệp vụ cần phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Mỹ Đức nhanh chóng ổn định tình hình, xử lý triệt để những phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn; tham mưu xây dựng hệ thống chính trị và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Đồng Tâm thực sự vững mạnh.

Từ trái qua: liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh, liệt sĩ Phạm Công Huy, liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân. (Ảnh: Bộ Công an)

Công an Hà Nội tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về tấm gương hy sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ để thấu hiểu về sự cam go, quyết liệt của công tác bảo vệ an ninh trật tự, về đấu tranh phòng chống tội phạm, về những khó khăn, gian khổ, vất vả, cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.

Đồng thời, các đơn vị cần tuyên truyền để nhân dân dân thấu hiểu, tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an Thủ đô trong thực hiện nhiệm vụ, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong lễ phát động này, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô tình nguyện ủng hộ nửa ngày lương sẻ chia những mất mát, đau thương với thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh trong vụ việc ở Đồng Tâm.