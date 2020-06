Tai nạn 2 người chết ở Hải Dương: Ô tô lùi từ nhà ra quốc lộ dẫn đến va chạm

Chiều 1/6, Công an tỉnh Hải Dương cung cấp thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa phận huyện Gia Lộc (Hải Dương) vào rạng sáng cùng ngày khiến 4 người thương vong.

Theo đó, lúc 3h50 ngày 1/6, tại Km4+300 tuyến Quốc lộ 38B thuộc địa phận xã Toàn Thắng (Gia Lộc), anh P.V.T (SN 1970, trú tại xã Toàn Thắng) đang lùi xe ô tô BKS 34C-086.18 từ trong nhà ra Quốc lộ 38B thì xảy ra va chạm với ô tô BKS 34C-268.60 do anh L.N.Tr (SN 1997, trú tại xã Hồng Hưng, Gia Lộc) cầm lái.

Thời điểm xảy ra va chạm, xe của anh Tr. chở 3 người gồm: anh L.Q.C (SN 1995, trú tại xã Hồng Hưng); chị B.N.Y.L (SN 1998, trú tại thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang) và chị Đ.T.L.A (SN 2001, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Vụ va chạm khiến anh L.N.Tr và chị Đ.T.L.A chết tại hiện trường, anh L.Q.C và chị B.N.Y.L bị thương, 2 xe ô tô hư hỏng nặng.

Ô tô BKS 34C-268.60 biến dạng sau vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 38B.

Sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an huyện Gia Lộc khẩn trương bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn, nhanh chóng phân luồng, hướng dẫn bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực hiện trường xảy ra tai nạn; phối hợp VKSND huyện Gia Lộc khám nghiệm hiện trường, giải quyết vụ việc.

Kiểm tra chất kích thích trong cơ thể của 2 tài xế, lực lượng chức năng xác định tài xế lùi xe âm tính với nồng độ cồn, các chất về ma túy chưa kiểm tra; tài xế xe bán tải BKS 34C-268.60 do chết tại hiện trường nên không xác định được các chất kích thích trong cơ thể.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương tích cực điều tra, làm rõ.

