Nhân dân xã Đồng Tâm đến viếng 3 chiến sĩ công an hy sinh

Sáng 16/1, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.