Hơn 3.000 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ

Sáng 12/2, thành phố Vinh và tất cả các huyện, thị xã của tỉnh Nghệ An tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020.

Được biết, năm 2020, tỉnh Nghệ An gọi 3.250 công dân nhập ngũ (trong đó 3.100 công dân nam nhập ngũ vào quân đội và 155 công dân thực hiện nghĩa vụ công an). Thành phố Vinh có 147 công dân nhập ngũ (140 công dân nhập ngũ vào quân đội và 7 công dân thực hiện nghĩa vụ công an).

Các tân binh vui vẻ trong ngày hội tòng quân. (Ảnh: BNA)

Tại buổi lễ giao nhận, quân tại thành phố Vinh, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa, thăm hỏi, động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, năm 2020, Nghệ An gọi nhập ngũ vào quân đội chính thức 3.100 công dân, dự phòng 161 công dân. Trong đó, sức khỏe loại 1 có 617 công dân, loại 2 có 1.770 công dân, loại 3 có 847 công dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ . (Ảnh: BNA)

Về trình độ văn hóa có 1.188 công dân có trình độ trung học cơ sở, 1.938 công dân có trình độ trung học phổ thông, 135 công dân có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp.

Trong số 3.100 công dân nhập ngũ có 4 đảng viên, 644 công dân là đồng bào dân tộc ít người và 173 công dân là đồng bào có đạo, 28 công dân đã có vợ, 146 công dân thuộc hộ nghèo… Cũng trong số này có 1.120 công dân đã được bồi dưỡng đối tượng Đảng.

