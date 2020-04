Đình chỉ công tác chủ tịch phường để quán karaoke hoạt động trong mùa dịch

Chiều 7/4, Chủ tịch UBND Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ký quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tuần đối với ông Phạm Quyết Tiến, Chủ tịch UBND phường Đông Ngàn để làm rõ trách nhiệm và sai phạm của UBND phường trong công tác phòng, chống dịch tại địa bàn theo quy định.

Trong thời gian này, ông Phạm Quyết Tiến bàn giao công việc cho ông Tạ Đức Huy, Phó Chủ tịch UBND phường; đồng thời kiểm điểm, báo cáo, giải trình làm rõ trách nhiệm với những nội dung trên.

Quyết định của UBND thị xã Từ Sơn về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Quyết Tiến.

Mặc dù đang trong thời gian phải tạm dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí, tránh tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19, nhưng quán karaoke Sao Băng (đường Minh Khai, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) vẫn hoạt động xuyên đêm, nườm nượp khách ra vào.

Tại cơ sở này, bên ngoài đóng cửa nhằm che mắt các cơ quan chức năng, bên trong vẫn sáng đèn và hoạt động bình thường.

Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an thị xã Từ Sơn xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của chủ cơ sở kinh doanh karaoke Sao Băng, xem xét trách nhiệm của Trưởng Công an phường Đông Ngàn theo quy định.

Quán karaoke Sao Băng dù đóng cửa nhưng bên trong vẫn hoạt động xuyên đêm giữa mùa dịch

Ngày 5/4, cơ quan chức năng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cũng phối hợp với phường Đông Ngàn, Đội kiểm tra liên ngành 814 của thị xã đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép kinh doanh karaoke Sao Băng và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể của cơ sở này.

