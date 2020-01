Đêm Giao thừa, người Hà Nội ngắm pháo hoa tầm cao ở đâu?

UBND TP Hà Nội công bố kế hoạch bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2020 tại nhiều quận, huyện.

Theo đó, người dân có thể xem pháo hoa tầm cao tại 6 điểm gồm: Khu vực hồ Gươm (Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); Sân vận động Mỹ Đình (Nam Từ Liêm); Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng); Hồ Văn Quán (Hà Đông); Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện trong đêm Giao thừa.

Ngoài ra, còn có 24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại các quận, huyện: Bán đảo hồ Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa); Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh (Ba Đình); Trung tâm thương mại Vincom, phường Phúc Lợi (Long Biên); công viên Cầu Giấy, phường Dịch Vọng (Cầu Giấy); Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính (Thanh Xuân)...

Pháo hoa sẽ được bắn trong 15 phút từ 0h đến 0h15 ngày 25/1/2020 (đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý). Chi phí cho hoạt động bắn pháo hoa là nguồn kinh phí xã hội hóa.

Tại Hải Phòng, người dân có thể xem pháo hoa tại 8 điểm gồm: Bờ hồ Tam Bạc và sân thượng Nhà triển lãm thành phố; Bờ hồ An Biên; Trung tâm hành chính quận Dương Kinh; Khu công nghiệp VSIP, huyện Thủy Nguyên; Trung tâm hành chính huyện An Dương; Trung tâm hành chính huyện Tiên Lãng; Khu di tích Đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo; Khu cầu Cảng Cát Bà, huyện Cát Hải.

Mỗi điểm bắn sẽ có 500 quả pháo hoa tầm cao và 120 giàn pháo hoa tầm thấp. Ngoài ra, thành phố cho phép các quận, huyện: Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Kiến Thụy, An Lão được tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại một điểm trung tâm trên địa bàn.

Tại Quảng Ninh, đêm Giao thừa 2020 sẽ bắn pháo hoa tại 14/14 địa phương cấp huyện của tỉnh với 16 điểm. Trong đó, thành phố Hạ Long và Cẩm Phả mỗi địa phương tổ chức bắn tại hai điểm.

Thừa Thiên - Huế bắn pháo hoa với số lượng 1.500 quả pháo tầm cao, trong đó 1.000 quả ở thành phố Huế, 500 quả ở thị xã Hương Thủy.

Pháo hoa ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên - Huế đều được bắn trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 25/01/2020, tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý. Kinh phí huy động xã hội hóa.