Chợ biên giới Việt - Lào bày bán công khai cây thuốc phiện: Cơ quan chức năng trần tình

Chợ phiên biên giới Việt - Lào được họp vào Chủ nhật hàng tuần, tại khu vực giữa cửa khẩu của 2 nước Việt Nam - Lào (cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và cửa khẩu Namkan, huyện Nong Het, tỉnh Xiengkhuang, Lào). Phiên chợ là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa, sản vật như rau củ quả, gà, lợn… của người dân 2 huyện biên giới.

Ngày Chủ nhật (5/1), nhiều người dân đi chợ phiên biên giới Việt - Lào bất ngờ khi thấy người dân bản địa công khai bày bán cây anh túc (còn gọi là cây thuốc phiện) – loài cây để chiết xuất, sản xuất ra ma túy.

Cây anh túc bán công khai ở chợ biên giới Việt Lào. (Ảnh: Báo Pháp luật)

Về vấn đề trên, trả lời VTC News, ông Chu Quang Hải, Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An cho biết, chợ biên giới nằm giữa cửa khẩu 2 nước, nhưng thực tế chợ nằm trên đất Lào chứ không phải trên đất Việt Nam.

"Hôm vừa rồi, một số người dân Lào họ bán cây hoa anh túc, chỉ mấy bó thôi, nhưng đã được hải quan và các lực lượng chức năng tịch thu, tiêu hủy rồi", ông Hải thông tin.

Đại tá Dương Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết, khu vực biên giới thuộc khu vực tỉnh Nghệ An lực lượng kiểm tra chặt chẽ nên người dân không trông cây anh túc, nhưng ở khu vực phía ngoại biên 3 tỉnh biên giới của nước bạn Lào giáp tỉnh Nghệ An thì người dân vẫn lén lút trồng.

"Trong một tháng qua, bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện, xử lý 8 vụ mua bán cây anh túc, tổng trọng lượng 3,3kg. Do phía bạn Lào lực lượng mỏng nên người dân bên họ vẫn lén lút đưa hoa anh túc vào bán ở chợ biên.

Chợ biên giới nằm bên đất Lào, do vậy mọi hoạt động quản lý giám sát đều thuộc lực lượng bên Lào phụ trách. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thường xuyên tham mưu, giao ban, phối hợp với các lực lượng nước bạn Lào để xử lý dứt điểm tình trạng người dân bán cây anh túc tại chợ", Đại tá Dương Hồng Hải cho biết thêm.