Chánh văn phòng Bộ Công an: Công an Thái Bình quyết liệt phá án Đường 'Nhuệ'

Liên quan đến vụ việc băng nhóm Đường "Nhuệ" ở Thái Bình bị triệt phá, gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua, chiều 14/4, trả lời VTC News, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, nhận định lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đang rất quyết liệt phá án.

"Vụ án của Đường "Nhuệ" được dư luận rất quan tâm và Ban lãnh đạo công an tỉnh rất nhiệt huyết, quyết liệt phá án", Thiếu tướng Xô cho hay.

Trước câu hỏi liệu Bộ Công an có vào cuộc trong vụ việc này không, Thiếu tướng Xô cho biết, trước mắt công an tỉnh Thái Bình sẽ làm rõ vụ việc và nghi vấn có cơ quan chức năng bảo kê cho Đường "Nhuệ". Nếu công an tỉnh Thái Bình cần hỗ trợ, đề xuất lên Bộ Công an thì Bộ sẽ vào cuộc.

Sáng nay (14/4), trả lời phỏng vấn báo chí, ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định: "Công an tỉnh Thái Bình sẽ phải làm rõ việc có bảo kê như báo chí nêu hay không? Ai bảo kê, ai chống lưng? Họ phải chứng minh, làm rõ và báo cáo chính xác cho chúng tôi. Và họ phải chịu trách nhiệm trước ban thường vụ Tỉnh ủy về việc này".

Một lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình thừa nhận dư luận đặt ra giả thiết là có chống lưng, bảo kê cho băng nhóm Đường "Nhuệ" là có lý nhưng phải chứng minh hành vi xem có việc này hay không nên chưa trả lời được việc này.

"Hiện anh em đang điều tra tích cực với tinh thần là làm kiên quyết, đúng pháp luật, tội đến đâu sẽ bị xử đến đấy và chắc chắn sẽ không có ai can thiệp được việc này", lãnh đạo công an Thái Bình nói.

Video: Luật sư nói gì về vụ án Đường Nhuệ?