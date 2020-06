Chân dung 12 tân Giám đốc Công an vừa được điều động, bổ nhiệm

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an Lai Châu

Ngày 27/6, tại Công an tỉnh Lai Châu, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Viết Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Trước đó, ông Giang giữ chức Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị (Công an tỉnh Hà Giang).

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Tân Giám đốc Công an Lai Châu.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an An Giang

Ngày 27/6, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Đinh Văn Nơi - Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay Thiếu tướng Bùi Bé Tư nghỉ hưu từ 1/7.

Đại tá Đinh Văn Nơi (trái) - Giám đốc Công an An Giang.

Đại tá Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Trước khi làm Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ năm 2016, ông là Trưởng Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ).

Đại tá Hà Văn Tuyên - Giám đốc Công an Bắc Kạn

Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định điều động Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.

Đại tá Hà Văn Tuyên (phải) - Giám đốc Công an Bắc Kạn.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Chiều 26/6, tại Công an tỉnh Hà Tĩnh, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Quyết định có hiệu lực từ 1/7/2020.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tá Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê quán ở xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Võ Trọng Hải từng kinh qua các chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM

Sáng 26/6, tại Công an tỉnh Long An, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM.

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM.

Đại tá Lê Hồng Nam sinh năm 1966, quê Bình Dương. Ông có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an).

Ông được điều động, bổ nhiệm về làm Giám đốc Công an tỉnh Long An từ cuối năm 2018.

Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Long An

Cùng trong sáng 26/6, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ công an cho Đại tá Lâm Minh Hồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Đại tá Lâm Minh Hồng được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Đại tá Đỗ Triệu Phong - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang

Chiều 26/6, tại Công an tỉnh Kiên Giang, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Đỗ Triệu Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thay Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu từ 1/7.

Đại tá Đỗ Triệu Phong - Giám đốc Công an Kiên Giang.

Đại tá Đỗ Triệu Phong, sinh năm 1967, quê quán ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Đỗ Triệu Phong là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị trong lực lượng Công an Nhân dân, có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 26/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Lê Khắc Thuyết sinh năm 1967, quê quán Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an Hà Nam

Sáng 26/6, Công an TP Hải Phòng tổ chức buổi lễ thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng sinh năm 1969, quê huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an Hà Nam.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

Ngày 26/6 tại Quảng Bình diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nắm cương vị Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình từ ngày 1/7.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam sinh năm 1967, quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an Quảng Trị

Cùng ngày, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ cũng công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1967, quê quán huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an Quảng Trị.

Đại tá Tráng A Tủa - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Ngày 26/6, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Điện Biên.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Đồng thời Trung tướng Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Đại tá Tráng A Tủa - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Đại tá Tráng A Tủa sinh ngày 6/12/1966, quê quán xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Dân tộc Mông.

Ông có trình đô Đại học An ninh nhân dân, Thạc sĩ Luật, chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.