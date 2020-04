Cách ly xã hội vì COVID-19, đường phố Hà Nội vẫn đông nghẹt giờ cao điểm

Sau khi đi qua nhiều đoạn đường, PV mới thấy bóng dáng công an làm nhiệm vụ tại chỗ đường Vân Hồ 2 giao Đại Cồ Việt. "Hôm nay lượng phương tiện đông hơn rất nhiều so với những ngày trước đây cho nên tôi phải đến đây phân luồng từ 16h. Có thể nhiều người nghĩ đường vắng nên họ đổ ra đường", cán bộ công an phường Lê Đại Hành chia sẻ.